Bộ Y tế chính thức lên tiếng về thông tin 2 lô vaccine Pfizer hết hạn vào ngày 30/11

Bộ Y tế vừa phát đi thông tin có liên quan đến 2 lô vaccine Pfizer có hạn sử dụng đến ngày 30/11 - tức là hôm nay.

Dẫn tin từ Tiền Phong, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), GS.TS Phan Trọng Lân cho hay: Hai lô vaccine Covid-19 Pfizer 124001 và 123002 nhập về Việt Nam vào ngày 22/8 vừa qua đã được Cơ quan quản lý dược và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Cơ quan quản lý dược Châu Âu (EMA) thông qua hạn sử dụng từ 6 lên 9 tháng, tức là còn hạn sử dụng tới 3 tháng nữa. Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết thêm, 2 lô vaccine được tăng hạn sử dụng này đều được dựa vào kết quả nghiên cứu độ ổn định theo hướng dẫn đối với thuốc mới cũng như sản phẩm sinh học. Theo đó, nghiên cứu này được tiến hành dựa trên các dải nhiệt độ bảo quản khác nhau và kết quả của nghiên cứu đã cho thấy vaccine ổn định, chất lượng được đảm bảo với hạn dùng lên đến 9 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hai lô vaccine Pfizer 124001 và 123002 nhập về Việt Nam vào ngày 22/8 vẫn còn hạn sử dụng tới 3 tháng nữa - Ảnh: REUTERS Việc gia hạn vaccine không chỉ áp dụng riêng tại Việt Nam mà là trên toàn thế giới đối với vaccine Pfizer dành cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Ngoài ra, việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn, hiệu quả dựa trên đánh giá của FDA và EMA. Vào ngày 30/9 vừa qua, sau khi được FDA và EMA phê duyệt, Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc của Việt Nam đã thông qua việc kéo dài hạn sử dụng của vaccine Pfizer này từ 6 lên 9 tháng. Tiếp đó, ngày 22/10, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có văn bản 12926/QLD-KD đồng ý về việc tăng hạn dùng của vaccine phòng Covid-19 của hãng dược Pfizer.

Việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn, hiệu quả dựa trên đánh giá của FDA và EMA - Ảnh: REUTERS Cụ thể, đối với các lô vaccine được nhập về Việt Nam từ sau ngày 22/10 với hạn sử dụng được in trên bao bì thì sẽ tự động được tăng thêm 3 tháng sử dụng. Như vậy, đối với 2 lô vắc xin 124001 và 123002 trên sẽ có hạn dùng đến ngày 28/2/2022. Cục Y tế dự phòng cũng đã chỉ đạo xuống cho Chương trình tiêm chủng mở rộng thực hiện việc triển khai tiêm chủng đảm bảo an toàn hiệu quả và truyền thông để người dân hiểu.

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