TP.HCM: Ghi nhận số ca nhiễm vượt mức 58 nghìn trường hợp, phát hiện 3 chuỗi lây nhiễm COVID-19 mới

Xã hội 25/07/2021 15:06

Trưa ngày 25/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết đang điều tra, truy vết, khoanh vùng, giám sát chặt 34 chuỗi lây nhiễm COVID-19. Đồng thời phát hiện 3 chuỗi lây nhiễm mới trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trưa 25/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết sau 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16, TP tiếp tục thực hiện và triển khai tăng cường một số biện pháp giãn cách xã hội đến ngày 1/8. Tính đến thời điểm hiện tại, có 58.965 trường hợp mắc COVID-19 tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố.

Trong ngày 24/7, có thêm 1.890 bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 12.371. Đang điều trị 38.011 bệnh nhân dương tính (bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR xét nghiệm nhanh dương tính), trong đó có 624 bệnh nhân nặng đang thở máy và 10 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tính cộng dồn đến nay có 561 bệnh nhân tử vong.

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Ảnh minh họa: Internet

 

Theo HCDC, thành phố đang tiến hành điều tra, truy vết, khoanh vùng, giám sát chặt 34 chuỗi lây nhiễm. Đồng thời phát hiện 3 chuỗi lây nhiễm mới, đã khoanh vùng, xử lý đảm bảo an toàn sức khoẻ cho bệnh nhân.

Kết quả xét nghiệm từ 26/5 đến ngày 24/7 đã lấy 2.252.748 mẫu xét nghiệm (tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao...), trong đó 2.048.936 mẫu có kết quả, 203.812 mẫu chờ kết quả.

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