TP.HCM đưa thuốc kháng virus Molnupiravir vào cộng đồng để điều trị cho F0

Xã hội 27/08/2021 09:29

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị cấp phát phải thông báo và nhấn mạnh cho người dân biết có thuốc kháng virus để F0 an tâm điều trị.

Theo Tiền Phong đưa tin, từ ngày 27/8, Bộ Y tế cùng Sở Y tế TP.HCM sẽ đưa thuốc kháng virus  Molnupiravir vào cộng đồng để điều trị cho F0. Ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị cấp phát phải thông báo và nhấn mạnh cho người dân biết có thuốc kháng virus để F0 an tâm điều trị.

Molnupiravir là sản phẩm được hãng dược phẩm Merck của Mỹ và Công ty Ridgeback của Đức nghiên cứu phát triển, nhằm điều trị COVID-19 cho bệnh nhân từ nhẹ đến trung bình. Hiện, viên nang Molnupiravir 400mg do Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm Việt Nam sản xuất. Stella sẽ cung cấp hơn 2,3 triệu viên để điều trị miễn phí cho 116 nghìn F0 tại cộng đồng ở TP.HCM.

 

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Bộ trưởng kiểm tra túi thuốc và vật tư y tế cơ bản để phục vụ cứu chữa cho F0. - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin của Tuổi trẻ, chương trình thí điểm dùng thuốc kháng virus Molnupiravir điều trị có kiểm soát cho trường hợp mắc COVID-19 tại nhà và cộng đồng ở TP.HCM (home-based care) do Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế TP.HCM triển khai.

Cơ sở của việc đưa loại thuốc này vào sử dụng thí điểm điều trị COVID-19, theo Bộ Y tế, dựa trên những kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc kháng virus Molnupiravir trong điều trị COVID-19 đã được công bố tại một số nước. 

Theo đó, thuốc cho kết quả khả quan về tính an toàn, khả năng dung nạp, đặc biệt làm sạch hoặc giảm tải lượng virus rõ rệt ở bệnh nhân mắc COVID-19 vừa và nhẹ sau 5 ngày điều trị, kéo theo giảm tỉ lệ nhập viện, giảm tử vong.

Ngay khi thuốc kháng virus về các trạm y tế lưu động, tổ/đội y tế cơ sở phải phát các túi thuốc đến F0. Trong túi thuốc sẽ có thuốc điều trị kháng virus, thuốc hỗ trợ điều trị triệu chứng (sốt, ho, long đờm); thuốc điều trị các biến chứng đông máu, vitamin C... Đội y tế khi phát thuốc cần thông báo trong túi có thuốc điều trị kháng virus.

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Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại phường 5, Quận 8, TP.HCM - Ảnh: Tiền Phong

Theo Tiền Phong, để đảm bảo an toàn cho F0 điều trị tại nhà, Bộ trưởng yêu cầu y tế địa phương phải bám sát dân, hướng dẫn cụ thể, giúp người dân tự theo dõi sức khoẻ. Nếu có vấn đề bất thường người dân liên hệ thì đội y tế phòng chống COVID-19 tại cộng đồng phải kịp thời hỗ trợ.

Trong trường hợp người dân có biểu hiện bệnh, cán bộ y tế phát gói thuốc ngay. Các địa phương phải tập trung vào vận hành trạm y tế lưu động, đưa y tế xuống gần dân nhất, dưới trạm y tế là các tổ đội y tế tiếp cận, hỗ trợ F0 nhanh nhất có thể.

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