TP.HCM: Con trai gục khóc bên thi thể mẹ được phát hiện dưới kênh sau 1 ngày mất tích

Xã hội 11/06/2019 16:41

Sau nhiều giờ tìm kiếm, người con nhận được tin thi thể mẹ nằm trên khối bê tông dưới lòng kênh. Chứng kiến cảnh con trai đổ gục bên thi thể, ai nấy đều không kiềm được xúc động.

Khoảng 5 giờ sáng nay (11/6), người dân đi ngang công trình đang thi công ở cầu Bà Hom (quận Bình Tân) phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm trên khối bê tông nên hô hoán đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nạn nhân là bà Trần Thị Lan (63 tuổi, quê Hà Tĩnh, thuê nhà trọ cách khu vực trên khoảng 1 km).

TP.HCM: Con trai gục khóc bên thi thể mẹ được phát hiện dưới kênh sau 1 ngày mất tích - Ảnh 1
Thi thể người phụ nữ được phát hiện tại công trình đang thi công - Ảnh: Internet

Được biết trước đó vào ngày 10/6, con trai bà Lan đi làm về nhưng không thấy mẹ. Sau cả ngày tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, anh đã trình báo sự việc đến cơ quan công an địa phương.

Đến sáng nay, khi nhận được tin người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ lớn tuổi tại khu vực cầu Bà Hom, anh vội chạy đến hiện trường. Nhìn thấy thi thể mẹ, người con trai gục khóc nức nở.

Lực lượng chức năng sau khi nhận được tin đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, lấy thông tin từ nhân chứng để điều tra. Đến trưa cùng ngày, hiện trường đã được giải tỏa.

Hôm qua (10/6), dưới kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, đoạn gần cầu Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) người dân cũng phát hiện thi thể một người phụ nữ.

TP.HCM: Con trai gục khóc bên thi thể mẹ được phát hiện dưới kênh sau 1 ngày mất tích - Ảnh 2
Người phụ nữ được phát hiện tử vong dưới kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè sau khi bỏ nhà đi - Ảnh: Internet

Sau khi nhận được trình báo của người dân, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Nạn nhân được xác định tên Tiên (64 tuổi, sống gần khu vực cầu Điện Biên Phủ). Được biết thời gian gần đây nạn nhân có dấu hiệu trầm cảm. Đầu giờ chiều cùng ngày, người nhà phát hiện bà Tiên bỏ nhà đi và tử vong sau đó.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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