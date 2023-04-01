TP.HCM: Cháy ở tầng thượng trong căn nhà 6 tầng, nhiều người ôm đồ tháo chạy thoát thân

Khi đến kiểm tra thì thấy tầng thượng của căn nhà, nơi kinh doanh quán cà phê, xảy ra cháy. Nhiều người ở các tầng dưới ôm đồ tháo chạy ra khỏi căn nhà.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 31/3, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết vừa xảy ra vụ cháy nhà dân trên đường Bình Lợi.

Theo đó, khoảng 19 giờ 50 phút cùng ngày, người dân sống ở hẻm số 106, đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ phát ra tại một căn nhà 6 tầng trên đường này.

Khi đến kiểm tra thì thấy tầng thượng của căn nhà, nơi kinh doanh quán cà phê, xảy ra cháy. Nhiều người ở các tầng dưới ôm đồ tháo chạy ra khỏi căn nhà.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Người Lao động

Theo thông tin từ Zingnews, ngay sau đó, chủ quán cà phê cùng một số người dùng bình chữa cháy mini và vòi nước khống chế vụ hỏa hoạn.

Đám cháy được dập tắt trước khi 2 xe cứu hỏa thuộc Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Bình Thạnh đến.

Vụ cháy khiến một số tài sản tại quán cà phê bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng quận Bình Thạnh xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy do chập điện.

Vụ xe cấp cứu bị cháy rụi ở Điện Biên: Nạn nhân bị bỏng trên 40% là sản phụ câm điếc bẩm sinh Sự việc xảy ra vào trưa ngày 31/3, một chiếc xe cứu thương “0 đồng” chở bệnh nhân nặng miễn phí vừa ra khỏi cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên thì bốc cháy dữ dội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-chay-o-tang-thuong-trong-can-nha-6-tang-nhieu-nguoi-om-o-thao-chay-thoat-than-568534.html