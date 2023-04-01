TP.HCM: Cháy ở tầng thượng trong căn nhà 6 tầng, nhiều người ôm đồ tháo chạy thoát thân

Khi đến kiểm tra thì thấy tầng thượng của căn nhà, nơi kinh doanh quán cà phê, xảy ra cháy. Nhiều người ở các tầng dưới ôm đồ tháo chạy ra khỏi căn nhà.
- Hiện trường vụ cháy nhà xưởng công ty gỗ kèm nhiều tiếng nổ lớn ở TP.HCM: Người dân hốt hoảng ôm đồ đạc bỏ chạy
- Vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết: Triệu tập 70 người đến phiên xử
Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 31/3, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết vừa xảy ra vụ cháy nhà dân trên đường Bình Lợi.
Theo đó, khoảng 19 giờ 50 phút cùng ngày, người dân sống ở hẻm số 106, đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ phát ra tại một căn nhà 6 tầng trên đường này.
Khi đến kiểm tra thì thấy tầng thượng của căn nhà, nơi kinh doanh quán cà phê, xảy ra cháy. Nhiều người ở các tầng dưới ôm đồ tháo chạy ra khỏi căn nhà.
Theo thông tin từ Zingnews, ngay sau đó, chủ quán cà phê cùng một số người dùng bình chữa cháy mini và vòi nước khống chế vụ hỏa hoạn.
Đám cháy được dập tắt trước khi 2 xe cứu hỏa thuộc Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Bình Thạnh đến.
Vụ cháy khiến một số tài sản tại quán cà phê bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng quận Bình Thạnh xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy do chập điện.