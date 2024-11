TP.HCM: Căn nhà ở quận 10 cháy ngùn ngụt, khói đen bốc cao, đã có người phải nhập viện

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 10/11, Công an quận 10 (TP HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà ở đường Bà Hạt, phường 9.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 10 điều nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường. Lính cứu hỏa chia làm nhiều hướng dập lửa và cứu được một số người bị mắc kẹt.

Một nguồn tin cho biết có người đang được cấp cứu tại bệnh viện sau vụ cháy. Hiện nguyên nhân đang được tiếp tục làm rõ.

Căn nhà xảy ra cháy - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, ở Vũng Tàu cũng xảy ra vụ cháy khiến 1 cháu bé tử vong thương tâm. Cụ thể, dẫn tin từ báo Công an TP.HCM, sáng 6/11, Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy căn nhà trong hẻm đường Bạch Đằng, Phường 5 khiến 2 bé gái tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, người dân tại con hẻm trên đường Bạch Đằng phát hiện đám cháy bùng phát tại một căn nhà trong hẻm này nên hô hoán.

Hiện trường vụ cháy khiến 1 cháu bé tử vong ở Vũng Tàu - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Người dân cầm bình chữa cháy xông vào dập lửa, đồng thời gọi điện báo công an. Nhận tin báo, Công an thành phố Vũng Tàu đã nhanh chóng huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Đám cháy được cảnh sát khống chế và dập tắt sau đó.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ cháy trong căn nhà có 7 người. Riêng 2 bé gái là T.B.L (10 tuổi) và T.B.K (16 tuổi) ngủ tại phòng riêng, không kịp chạy thoát nên đã tử vong. Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại đang được Công an thành phố Vũng Tàu điều tra, thống kê, làm rõ.