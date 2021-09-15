TP.HCM: Các đơn vị tiêm chủng không được từ chối tiêm mũi 2 cho người tiêm mũi 1 nơi khác

Xã hội 15/09/2021 08:32

Tính đến sáng nay 14/9, TP.HCM đã tiêm được tổng cộng hơn 8,1 triệu liều vaccine. Trong đó tổng số mũi 1 là 6,58 triệu liều và mũi 2 là 1,57 triệu liều.

Theo thông tin của VOV, Sở Y tế TP.HCM có công văn khẩn gửi UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện, các đơn vị trực thuộc trên địa bàn về việc khắc phục những hạn chế trong tổ chức tiêm vaccine Covid-19. Trong đó, yêu cầu không từ chối tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 trước đó ở địa phương khác.

Qua giám sát thực tế và phản ánh của người dân, Sở Y tế TP.HCM đã ghi nhận một số hạn chế, cụ thể như điểm tiêm có số lượng người dân tiêm rất ít, dẫn đến năng suất đạt mũi tiêm thấp. Một số nơi từ chối tiêm mũi 2 cho người dân nếu đã tiêm mũi 1 tiêm tại địa phương khác.

Do đó, Sở Y tế nhắc nhở các đơn vị tiêm chủng không từ chối tiêm mũi 2 cho người dân nếu mũi 1 được tiêm ở địa phương khác. Các đơn vị phải duy trì các đội tiêm đã thành lập, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu điều động thêm nhằm đạt độ bao phủ một mũi vaccine cho toàn dân; đồng thời, tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian theo quy định.

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Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại thành phố Thủ Đức khu vực 2 - Ảnh: HCDC

Sở Y tế cũng đề nghị các địa phương tiếp tục huy động lực lượng để đảm bảo đạt 200-250 liều/ngày/đội tiêm nhằm hoàn tất việc bao phủ vaccine đúng tiến độ. Các địa phương mời đầy đủ người đến tiêm theo kế hoạch để đảm bảo tiến độ, tận dụng hiệu quả nguồn lực đội tiêm. Sở Y tế cũng sẽ điều các đội tiêm có số người đến điểm tiêm ít để tăng cường cho các điểm tiêm có số người tiêm nhiều nhằm đảm bảo tiến độ.

Tính đến sáng nay 14/9, TP.HCM đã tiêm được tổng cộng hơn 8,1 triệu liều vaccine. Trong đó tổng số mũi 1 là 6,58 triệu liều và mũi 2 là 1,57 triệu liều. Đặc biệt trong đó có hơn 2 triệu người đã tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm.

Hiện TP.HCM đang tập trung cho hoạt động tiêm vaccine, phấn đấu đạt tỉ lệ người dân được tiêm ngừa COVID-19 mũi 1 cao nhất, tăng tốc tiêm mũi 2 để đẩy nhanh tốc độ bao phủ vaccine trong cộng đồng. Mức độ bao phủ vaccine là một trong những điều kiện quan trọng để khôi phục cuộc sống bình thường mới và mở rộng các hoạt động kinh tế, xã hội sau này.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu chấn chỉnh việc người dân đã tiêm vaccine nhưng chưa được cập nhật lên hệ thống

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu chấn chỉnh việc người dân đã tiêm vaccine nhưng chưa được cập nhật lên hệ thống

Các đơn vị tiêm chủng ở TP.HCM phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu người đã được tiêm tại đơn vị chưa được cập nhập thông tin lên Hệ thống tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.

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