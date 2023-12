Nhóm đối tượng khai dàn cảnh vào nhà người dân để đòi nợ. Khi nạn nhân nói không nợ thì nhóm tấn công cướp tài sản tẩu thoát.

Theo báo Lao động đưa tin, ngày 13/12, Công an TP.HCM cho biết, Công an quận Bình Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đã bắt giữ nhóm 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Ngọc A. (sinh năm 1996), Nguyễn Văn T. (sinh năm 1995, cả hai cùng ngụ thành phố Hải Phòng) và Trần Kim K. (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Bến Tre). Trước đó, chiều 11/12, Công an Phường 12, quận Bình Thạnh nhận được tin báo của chị Trần Ngọc Minh H. (ngụ quận Bình Thạnh) về việc có một nhóm thanh niên đến nhà chị và yêu cầu trả tiền nợ. Tuy nhiên, khi chị H. khẳng định không vay tiền thì một đối tượng yêu cầu chị đưa điện thoại di động để kiểm tra. Sau đó, chị H. đòi lại điện thoại di động thì đối tượng đấm vào mặt khiến chị choáng váng, ngã xuống nền nhà. Lúc này, đối tượng tiếp tục đá liên tiếp vào người chị H. rồi lấy điện thoại di động bỏ chạy ra ngoài lên xe đồng bọn tẩu thoát. Tang vật được công an thu giữ - Ảnh: Lao động Ngay khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng liên quan nhanh chóng vào cuộc tổ chức truy xét, và bắt giữ được các đối tượng trên chỉ sau 1 ngày gây án. Hiện cơ quan công an đã lập hồ sơ vụ án trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

