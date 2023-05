Một cô gái trẻ đã trình báo tới cơ quan chức năng sự việc bị nam thanh niên lạ mặt cướp tài sản. Tuy nhiên, sự thật phía sau khiến nhiều người bất ngờ.

Theo báo Công an TP.HCM đưa tin, ngày 5/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú (An Giang) đang củng cố hồ sơ để xử lý N.T.K.D (SN 1998, ngụ ấp Khánh Hòa, xã Khánh An) về hành vi báo tin giả. Theo đó, trưa 4/12, trực ban Công an huyện An Phú tiếp nhận trình báo của D. về việc bản thân bị cướp tài sản.

Khi đến cơ quan Công an trình báo, D. chỉ ra những vết trầy xước trên người và cổ. Đồng thời, D. trình báo khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, trên đường từ vườn về tới nhà, cô bất ngờ bị một thanh niên che kín mặt xông đến giật sợi dây chuyền vàng làm té ngã. Sau đó, đối tượng còn quay lại tiếp tục giật lấy chiếc lắc tay D. đang đeo, rồi bỏ chạy.

N.T.K.D. làm việc tại cơ quan chức năng - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngoài ra, D. còn trình báo đối tượng này đã lấy trộm 11 triệu đồng trong ngăn tủ đựng quần áo. Tổng giá trị tài sản bị cướp khoảng 35 triệu đồng. Sau khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú phối hợp cơ quan chức năng nhanh chóng đến hiện trường xác minh, thu thập thông tin làm rõ. Tuy nhiên, tại hiện trường, công an phát hiện ra nhiều dấu hiệu bất thường nên đã đấu tranh với D.

Đến tối cùng ngày, D. thừa nhận do tham gia mua hàng qua mạng xã hội nhằm hưởng phần trăm nên đã lấy 11 triệu đồng của gia đình và tháo dây chuyền, lắc tay bằng vàng đem cầm 15 triệu đồng để chuyển tiền mua hàng.

Vết trầy trên cổ do D. tự tạo ra - Ảnh: Công an TP.HCM

Đến khi phát hiện mình bị lừa, lo sợ gia đình trách mắng nên D. đã tự dùng tay làm trầy xước vùng cổ, dựng hiện trường giả rồi đến cơ quan Công an trình báo bị cướp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-that-phia-sau-don-trinh-bao-cua-co-gai-tre-ve-viec-bi-ke-la-mat-cuop-vang-440066.html