Gã thanh niên nghiện ma tuý kề dao vào cổ, cướp sạch tiền cô gái đang rút tiền ở cây ATM

Xã hội 10/12/2021 09:29

Khi người phụ nữ vừa rút tiền khỏi cây ATM, một nam thanh niên đeo khẩu trang xông tới dí dao vào cổ để cướp tiền.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 9/12, Công an TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Hữu D. (SN 1990; ngụ phố Quang Giáp, phường Trung Sơn, TP. Sầm Sơn) để điều tra, làm rõ hành vi "Cướp tài sản".

Cụ thể, trước đó, Công an TP. Sầm Sơn nhận được tin báo khoảng 19 giờ ngày 30/11, chị D.T.T. (SN 1980; ngụ phường Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn) vào cây ATM ở phố Thanh Ngọc, phường Trường Sơn, TP. Sầm Sơn rút tiền thì bị một thanh niên đeo khẩu trang xông vào dí dao vào cổ đe dọa cướp tiền.

Gã thanh niên nghiện ma tuý kề dao vào cổ, cướp sạch tiền cô gái đang rút tiền ở cây ATM - Ảnh 1
Nguyễn Hữu D. tại cơ quan công an - Ảnh: Người Lao động

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Sầm Sơn đã nhanh chóng huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian điều tra truy xét, Công an TP. Sầm Sơn đã làm rõ Nguyễn Hữu D. là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản nói trên.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Dũng khai nhận do nghiện ma túy nên tối 30/11, thanh niên này đeo khẩu trang và mang theo một dao nhọn. Khi đến cây ATM thì thấy chị T. đang đứng rút tiền nên đã mở cửa, dí dao cướp luôn số tiền 5 triệu đồng mà chị T. vừa rút.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Sầm Sơn tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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