TP.HCM: 70 chợ truyền thống đã ngưng hoạt động, sẽ cho ngưng tiếp nếu thiếu an toàn phòng chống dịch

TP.HCM đang tăng cường các giải pháp như giãn cách, phát phiếu đi chợ... tại chợ truyền thống, nhưng vẫn tiếp tục cho đóng cửa nếu không đáp ứng được qui định về phòng chống dịch COVID-19.

Theo Tuổi Trẻ Online, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, tính đến ngày 29/6, TP.HCM đã có 70 chợ truyền thống trong số 234 chợ trên địa bàn đã ngưng hoạt động. Vấn đề này là do do xuất hiện ca mắc, liên quan đến ca mắc COVID-19, hoặc không đảm bảo phòng chống dịch.

Chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) hiện bị phong tỏa một phần chợ do có liên quan đến ca nhiễm COVID-19 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo ông Vũ, các ngành chức năng đang quyết liệt thực hiện phòng chống dịch tại các chợ truyền thống, nếu tốt sẽ mở cửa, còn không sẽ đóng cửa: "Đối với các chợ còn hoạt động, sở đã yêu cầu tận dụng không gian những sạp nghỉ để giãn cách các sạp còn hoạt động, phát phiếu đi chợ, chợ bán qua hàng rào, chợ điều tiết người ra vào... Nhưng nếu không đảm bảo phòng chống dịch thì cho đóng cửa, không cần đợi đến khi có người mắc COVID-19".

Hiện nay, tại chợ đầu mối Bình Điền (Q.8) đã cho giảm 400 sạp, chợ đầu mối Thủ Đức (TP Thủ Đức) đang điều chỉnh theo dạng phân luồng ngành hàng, hạn chế cổng vào. Đối với hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố, Sở Công thương đang làm việc để đẩy mạnh hình thức mua bán online, giao hàng phía ngoài cửa để hạn chế ùn ứ, tiếp xúc.

Trước đó, Vietnamnet đưa tin, UBND quận 6 quyết định tạm dừng hoạt động chợ Bình Tiên, ở đường Phạm Phú Thứ, phường 4, đến ngày 4/7. Ngày 28/6, chợ đầu mối nông sản Hóc Môn (huyện Hóc Môn) cũng dừng hoạt động trong 7 ngày do tại chợ này xuất hiện chuỗi 19 trường hợp nhiễm Covid-19. Chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú) cũng bị phong tỏa, dừng hoạt động từ ngày 21/6 do chợ này cũng xuất hiện chuỗi lây nhiễm hơn 90 ca Covid-19 có liên quan chợ đầu mối nông sản Hóc Môn. Ngoài ra, hàng loạt chợ truyền thống như chợ Hoà Hưng (quận 10), chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10), chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình)... cũng bị ngưng hoạt động do liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19.

