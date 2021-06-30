TP.HCM: 70 chợ truyền thống đã ngưng hoạt động, sẽ cho ngưng tiếp nếu thiếu an toàn phòng chống dịch

Xã hội 30/06/2021 10:41

TP.HCM đang tăng cường các giải pháp như giãn cách, phát phiếu đi chợ... tại chợ truyền thống, nhưng vẫn tiếp tục cho đóng cửa nếu không đáp ứng được qui định về phòng chống dịch COVID-19.

Theo Tuổi Trẻ Online, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, tính đến ngày 29/6, TP.HCM đã có 70 chợ truyền thống trong số 234 chợ trên địa bàn đã ngưng hoạt động. Vấn đề này là do do xuất hiện ca mắc, liên quan đến ca mắc COVID-19, hoặc không đảm bảo phòng chống dịch. 

TP.HCM: 70 chợ truyền thống đã ngưng hoạt động, sẽ cho ngưng tiếp nếu thiếu an toàn phòng chống dịch - Ảnh 1
Chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) hiện bị phong tỏa một phần chợ do có liên quan đến ca nhiễm COVID-19 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo ông Vũ, các ngành chức năng đang quyết liệt thực hiện phòng chống dịch tại các chợ truyền thống, nếu tốt sẽ mở cửa, còn không sẽ đóng cửa: "Đối với các chợ còn hoạt động, sở đã yêu cầu tận dụng không gian những sạp nghỉ để giãn cách các sạp còn hoạt động, phát phiếu đi chợ, chợ bán qua hàng rào, chợ điều tiết người ra vào... Nhưng nếu không đảm bảo phòng chống dịch thì cho đóng cửa, không cần đợi đến khi có người mắc COVID-19". 

Hiện nay, tại chợ đầu mối Bình Điền (Q.8) đã cho giảm 400 sạp, chợ đầu mối Thủ Đức (TP Thủ Đức) đang điều chỉnh theo dạng phân luồng ngành hàng, hạn chế cổng vào. Đối với hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố, Sở Công thương đang làm việc để đẩy mạnh hình thức mua bán online, giao hàng phía ngoài cửa để hạn chế ùn ứ, tiếp xúc.

Trước đó, Vietnamnet đưa tin, UBND quận 6 quyết định tạm dừng hoạt động chợ Bình Tiên, ở đường Phạm Phú Thứ, phường 4, đến ngày 4/7. Ngày 28/6, chợ đầu mối nông sản Hóc Môn (huyện Hóc Môn) cũng dừng hoạt động trong 7 ngày do tại chợ này xuất hiện chuỗi 19 trường hợp nhiễm Covid-19. Chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú) cũng bị phong tỏa, dừng hoạt động từ ngày 21/6 do chợ này cũng xuất hiện chuỗi lây nhiễm hơn 90 ca Covid-19 có liên quan chợ đầu mối nông sản Hóc Môn. Ngoài ra, hàng loạt chợ truyền thống như chợ Hoà Hưng (quận 10), chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10), chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình)... cũng bị ngưng hoạt động do liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19.

Bình Thuận: Bé gái sơ sinh 20 ngày tuổi dương tính COVID-19 có nguồn nhiễm của nữ bác sĩ khoa Sản

Bình Thuận: Bé gái sơ sinh 20 ngày tuổi dương tính COVID-19 có nguồn nhiễm của nữ bác sĩ khoa Sản

Tối ngày 29/6, tỉnh Bình Thuận ghi nhận ca dương tính với COVID-19 là bé gái sơ sinh mới 20 ngày tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 bệnh nhân Covid-19 ngưng chợ truyền thống

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1