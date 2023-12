Sau khi uống thuốc đau họng mẹ đưa, bé trai 11 tuổi bị sốc phản vệ, rối loạn nhịp tim phải nhập viện cấp cứu.

Trao đổi với báo chí, phía Bệnh viện Nhi đồng TP. HCM cho biết trong tuần qua, bệnh viện này vừa tiếp nhận bé P. (11 tuổi, ngụ Bình Chánh, TP. HCM) trong tình trạng sốc phản vệ nặng.

Sau khi uống liều thuốc đau họng mẹ đưa, bé trai bị sốc phản vệ, có nhiều dấu hiệu bất thường phải nhập viện cấp cứu - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Zing, trước đó, bé P. than đau họng nên mẹ bé tự mua thuốc ngoài tiệm cho con bao gồm: Cotrim 960 mg, cephalexin 500 mg, paracetamol 500 mg, B-Complex C 500 mg. Sau khi uống thuốc, bé được mẹ chở đến trường. Chỉ sau 15 phút vào lớp, P. than mệt, cơn đau bụng tăng dần, đột ngột ngất xỉu rồi tỉnh lại. Thấy em có biểu hiện bất thường, giáo viên đã nhanh chóng thông báo cho gia đình, đưa bé đi Bệnh viện Nhi đồng TP. HCM cấp cứu.

Nhờ được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, bé trai đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Internet

Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng TP. HCM, P. có biểu hiện tím tái, thở yếu, nhịp tim giảm chỉ còn 40 - 50 lần/phút, mạch khó bắt, huyết áp khó đo, điện tâm đồ biểu hiện nhịp thất, ngoại tâm thu thất.

Tình trạng của bé tiếp tục diễn xấu, suy hô hấp tăng dần, sốc, rối loạn nhịp tim. Sau 48 giờ nỗ lực, các bác sĩ đã khống chế được tình hình, tình trạng bé cải thiện dần, cai được máy thở, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Qua trường hợp này, các bác sĩ đã khuyến cáo các phụ huynh, khi trẻ bị bệnh không nên tự ý mua thuốc mà nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám.

