Mẹ bỏ đi 5 năm, bé trai 11 tuổi khóc mong bố tìm được vợ để có gia đình đầy đủ: ‘Bố cố gắng lấy mẹ về cho con nhé’

Xuất hiện trong chương trình “ Hẹn ăn trưa ”, câu chuyện xúc động của cậu bé 11 tuổi khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào. Theo đó, anh Vũ Hồng Quang (36 tuổi), tham gia chương trình để tìm hiểu chị Nguyễn Ngọc Dung (35 tuổi).

Tham gia cùng anh Quang còn có con trai 11 tuổi tên Vũ Hải Đăng. Khi được gọi lên trò chuyện, bé Đăng đã hết lời động viên bố: “Bố cố gắng lấy mẹ về cho con nhé”. Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng cậu bé đã khiến ai nấy đều vô cùng xúc động.

Theo lời kể của anh Quang, trước đó anh từng kết hôn. Tuy nhiên, sau 8 năm chung sống, người vợ đã bỏ đi để lại con trai nhỏ cho chồng nuôi. Nguyên nhân là do người vợ đã nhiều lần gây ra nợ nần, dù được tha thứ nhưng vẫn tái phạm liên tục. Cuối cùng, chị đã lặng lẽ ra đi, không ai liên lạc được.

Nhìn thấy những giọt nước mắt của bé Đăng, khán giả có thể cảm nhận được khát khao có một gia đình đầm ấm, đầy đủ cha mẹ của em. Ngay cả nữ MC Cát Tường cũng rơi nước mắt trước hoàn cảnh của hai cha con. May mắn là sau cùng, cả anh Quang và chị Dung đều nhấn nút đồng ý tìm hiểu.

Sau 5 năm vắng mẹ, bé trai luôn khao khát có được một gia đình trọn vẹn - Ảnh cắt từ clip

Sau khi xem chương trình, nhiều khán giả hy vọng bé Đăng sẽ sớm có một gia đình trọn vẹn để có một tuổi thơ êm đềm như những người bạn cùng trang lứa.

Ai nấy đều hy vọng câu chuyện sẽ có một kết thúc đẹp - Ảnh cắt từ clip

“Gia đình chia đôi, con là người khổ và thiệt thòi nhất. Khi lớn lên, trẻ không thể có một tâm hồn như các bạn có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ. Hy vọng con sẽ sớm có một gia đình trọn vẹn, một người mẹ thương con hết lòng như mong muốn nhé”, D.L xúc động.

“Thương em, ngoài kia có biết bao nhiêu người khao khát có được một đứa con. Vậy mà có những bà mẹ lại đành lòng bỏ rơi đứa trẻ do mình mang nặng đẻ đau”, G.A bình luận.