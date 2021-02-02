Tối 2/2, Bộ y tế công bố thêm 31 ca nhiễm COVID-19 mới

Xã hội 02/02/2021 18:53

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết Bộ y tế đã phát hiện thêm 30 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng và 1 ca cách ly ngay khi nhập cảnh.

Thông tin về các ca mắc COVID-19 mới cụ thể như sau:

Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 8 bệnh nhân (BN1852-1867, BN1873-1874): 5 F1 liên quan ổ dịch Công ty POYUL, tỉnh Hải Dương; 3 F1 liên quan ổ dịch Sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

Tỉnh Hải Dương ghi nhận 18 bệnh nhân (BN1858-1865, BN1868-1872): 18 F1 liên quan ổ dịch Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Tỉnh Gia Lai ghi nhận 3 bệnh nhân (BN1875-1877): 3 F1, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Thành phố Hà Nội ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1866): nam, 51 tuổi, có địa chỉ tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. F1 BN1814 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Thành phố Hà Nội (BN1857): nam, 43 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Nga. Ngày 1/2, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay ZF2074/2078, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại thành phố Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 2/2, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Như vậy, tính đến 18h ngày 2/2, Việt Nam có tổng 1.882 ca mắc, trong đó có 994 ca lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 301 ca; số ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh là 888; 35 ca tử vong

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 27.714 người.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày, có thêm 1 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi là 1.461.

Hiện số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 3 ca. Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 7 ca. Số ca âm tính lần 3 trở lên với SARS-CoV-2 là 2 ca.

Tối 2/2, Bộ y tế công bố thêm 31 ca nhiễm COVID-19 mới - Ảnh 1

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