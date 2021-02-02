Bình Định: Cách ly khẩn cấp 8 người cùng ăn chạp mả với ca nghi nhiễm Covid-19

Xã hội 02/02/2021 15:27

Cơ quan chức năng đã đưa đi cách ly tập trung 8 người tiếp xúc gần một trường hợp ở tỉnh Gia Lai nghi nhiễm Covid-19.

Ca nghi nhiễm Covid-19 là N.H.Đ (ngụ xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai). Trong lịch trình di chuyển, từ ngày 24 đến 26/1, N.H.Đ cùng 4 người khác (ngụ cùng xã Ia Peng) đi đến nhà ông L. ở xã Ân Tường, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định bằng xe gia đình. Ngoài ra, Đ. còn tiếp xúc một số người khác ở Bình Định.

Covid 19
Cách ly khẩn cấp 8 người cùng ăn chạp mả với ca dương tính Covid-19 ở Bình Định - Ảnh minh họa: Internet

UBND huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã gửi công văn hỏa tốc đến UBND huyện Hoài Ân về việc đề nghị phối hợp rà soát các trường hợp tiếp xúc với người dương tính lần 1 với SARS –CoV-2.

Bước đầu phát hiện 8 trường hợp có tiếp xúc gần với N.H.Đ trong lúc ăn chạp mả tại nhà ông L., ngụ xã Ân Tường nên đã đưa đi cách ly tập trung. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đang tiến hành lập chốt phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực nhà ông L. và tiến hành rà soát các trường hợp khác có liên quan. 

Theo phong tục của nhiều địa phương, tháng 12 âm lịch còn gọi là tháng chạp. Đây là thời gian mà có nhiều dòng họ chọn làm lễ chạp mả. Con cháu tụ họp đông đủ, tổ chức làm vệ sinh mồ mả tổ tiên, ông bà, cha mẹ thuộc nghĩa trang của dòng họ mình, sau đó thắp nén hương thơm lên từng phần mộ để tưởng nhớ những người đã khuất.

Bình Định: Cách ly khẩn cấp 8 người cùng ăn chạp mả với ca nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh 2

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Từ khóa:   Bình Định dịch Covid-19 chống dịch Covid-19

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