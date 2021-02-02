Gia Lai: Thêm một bác sĩ Viện Sốt rét trung ương nhiễm Covid-19

UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa phát hiện thêm một ca dương tính với Covid-19. Bệnh nhân là bác sĩ Viện Sốt rét trung ương.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa phát hiện thêm một bác sĩ công tác tại Viện Sốt rét trung ương ở Hà Nội đến công tác tại Gia Lai dương tính với Covid-19.

Trước đó sáng cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai cũng thông báo về ca mắc COVID-19 từng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai khám bệnh.

Như vậy, đến chiều cùng ngày, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 13 ca dương tính với COVID-19. Các trường hợp được ghi nhận tại 5 địa phương gồm huyện Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Trong tổng số 13 ca dương tính với SARS-CoV-2 có 3 người công tác tại Viện Sốt rét trung ương. Số bệnh nhân còn lại thường trú tại Gia Lai.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, cơ quan chức năng đã cách ly nhiều F1 là cán bộ, nhân viên công tác tại bệnh viện.

Trước tình hình dịch phức tạp tại Gia Lai, Bộ Y tế đã đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cử ngay đội phản ứng nhanh đi Gia Lai hỗ trợ chống dịch.

Bình Dương: Thêm 2 ca dương tính với Covid-19, đều là F1 của BN1801 2 ca nhiễm Covid-19 được Sở y tế Bình Dương công bố vào chiều 2/2 đều là F1 của BN1801.

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