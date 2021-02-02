Bình Dương: Thêm 2 ca dương tính với Covid-19, đều là F1 của BN1801

2 ca nhiễm Covid-19 được Sở y tế Bình Dương công bố vào chiều 2/2 đều là F1 của BN1801.

Tính đến chiều 2/2, tỉnh Bình Dương phát hiện thêm 2 ca nhiễm Covid-19, đều là F1 của bệnh nhân 1801.

Để đảm bảo an toàn trong chống dịch, tỉnh đã áp dụng phong toả và giãn cách xã hội một số nơi. Dự đoán dịch sẽ diễn biến khá phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Thêm 2 ca dương tính với Covid-19 ở Bình Dương Ảnh: Internet

Trước đó vào ngày 30/1, tỉnh Bình Dương phát hiện một ca dương tính là BN1801. Ngay sau đó, tỉnh cho truy vết các trường hợp F1 của bệnh nhân này và phát hiện 1 người là sinh viên Đại học Thủ dầu 1 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (BN1843). Tỉnh lập tức cho truy vết cách ly tất cả F1 của BN1843. Ca này rất phức tạp, đi nhiều nơi. Đại học Thủ dầu 1 cũng là trường lớn với quy mô hơn 10.000 sinh viên. Sinh viên nhiều người cũng không biết nhau. Hiện F1 của BN1843 vẫn chưa có kết quả xét nghiệm.

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