Cô dâu 62 tuổi lại gây sốc khi khoe ảnh mới, dân mạng chỉ ra chi tiết đáng ngờ

Dù cô dâu 62 tuổi luôn tự hào về nhan sắc 'lão hóa ngược' thế nhưng vẻ ngoài 'trồi sụt' thất thường của chị làm những người quan tâm không khỏi đặt dấu hỏi.
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Dù đã kết hôn được 2 năm nhưng cặp đôi Thu Sao – Hoa Cương vẫn nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sau đám cưới, chị Thu Sao được dân mạng đặt biệt danh là cô dâu 62 tuổi. Nhất cử nhất động của hai vợ chồng, từ chuyện thể hiện tình cảm thái quá đến hành trình phẫu thuật thẩm mỹ không ngừng nghỉ với tuyên bố "có chết cũng phải làm con ma đẹp" đều khiến dân tình tò mò, bàn tán không ngớt.
Dù chị Thu Sao luôn tự hào về nhan sắc "lão hóa ngược" thế nhưng vẻ ngoài "trồi sụt" thất thường của chị làm những người quan tâm không khỏi đặt dấu hỏi. Điển hình như bức ảnh mới đây mà chị đăng trên trang cá nhân.
Trong bức ảnh, chị Thu Sao diện bộ đồ áo liền quần màu trắng rất trang nhã. Tuy nhiên, dân mạng đều cho rằng chiếc cằm nhọn bất thường cùng làn da trắng không tì vết của cô dâu 62 tuổi là sản phẩm của app chụp ảnh sống ảo. Chính vì quá lạm dụng những phần mềm này mà chồng trẻ của chị Thu Sao từng không ít lần lâm vào tình huống dở khóc dở cười.
Trước đó vào cuối tháng 6/2020, cô dâu Cao Bằng gây chú ý khi chia sẻ clip nói về hành trình phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt, cấy mỡ, làm đầu trán với tổng chi phí lên đến 50 triệu đồng. Tuy nhiên gương mặt sau đó bị sưng phù, nhợt nhạt, thậm chí miệng còn bị méo xệch. Vì vấn đề này, chị Thu Sao đã phải tốn thời gian và tiền bạc để vật lý trị liệu khá lâu.
Hiện tại, chị Thu Sao ở nhà và bán hàng online kiếm thêm thu nhập cùng chồng trẻ. Trên facebook cá nhân, cặp đôi rất chịu khó tương tác với mọi người trong các livestream.