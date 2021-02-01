Con dâu lười 'chảy thây' bỗng siêng đi tập thể dục, mẹ chồng đặt camera quay lén thì phát hiện cảnh tượng không thể nhục nhã hơn

Thế giới 01/02/2021 10:52

Nghi con dâu ngoại tình, bà mẹ chồng nhờ người theo dõi và hoàn toàn sốc nặng với sự thật trước mắt.

Mirror đưa tin, vụ việc mẹ chồng bắt quả tang con dâu ngoại tình từng gây xôn xao dư luận Mexico và gây ra nhiều tranh cãi.

Theo đó, bà mẹ chồng tên Carmela đã yêu cầu một chương trình chuyên bắt quả tang ngoại tình giúp mình theo dõi con dâu là Lorena vì phát hiện cô có nhiều biểu hiện đáng ngờ. 

Cụ thể, Lorena gần như không tham dự những sự kiện quan trọng của nhà chồng, ngay cả việc đến thăm bố mẹ chồng cũng rất hiếm hoi. Đáng chú ý, Lorena rất siêng tập thể dục, đến phòng gym suốt cả tuần, bỏ bê cả việc chăm sóc nhà cửa.

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Mẹ chồng bắt quả tang con dâu ngoại tình ở phòng gym - Ảnh: Internet

Vì vậy, bà Carmela đã liên hệ với người làm chương trình để theo dõi hành tung bí ẩn của cô con dâu nhằm tìm ra sự thật. Đoạn video theo dõi được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy họ sử dụng flycam (máy bay quay phim không người lái) để đi theo xe của Lorena. Khi người vợ đi vào trong phòng tập, một camera giấu kín cũng được thiết lập sẵn trước đó để tìm ra sự thật.

Camera giấu kín cho thấy người vợ ngoại tình với huấn luyện viên trong phòng tập, cả hai có hành động thân mật âu yếm với nhau. Sau khi biết sự thật, bà Carmela tức tốc chạy đến nhà con trai để tìm con dâu nói chuyện. Lời qua tiếng lại, cặp mẹ chồng nàng dâu lao vào đánh nhau ỏm tỏi khiến hàng xóm phải can thiệp. 

Đoạn video ghi lại sự việc đã nhận được hơn 64.000 lượt xem và hàng ngàn ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số người đồng tình với hành động của người mẹ chồng, số khác lại nghĩ bà quá ồn ào và thích kiểm soát người khác.

Không ai biết sau đó con trai bà Carmela có ly hôn vợ hay không nhưng chắc chắn mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu đã sứt mẻ hoàn toàn. 

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