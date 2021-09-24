Tin vui: Việt Nam sản xuất thành công lô vaccine phòng Covid-19 Sputnik V đầu tiên, sẽ được sử dụng trong chương trình tiêm chủng toàn dân

Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Vabiotech, cho biết đơn vị rất vui công bố sản xuất thành công lô vaccine Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam. Lô vaccine này đã được gửi sang Nga ngày 26/8 để phân tích và đánh giá đáp ứng yêu cầu quy chuẩn.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, ngày 24/9, Công ty TNHH MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech) doanh nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, đã chính thức công bố sản xuất thành công lô vaccine phòng Covid-19 Sputnik V (Gam-COVID-Vac) đầu tiên tại Việt Nam.

Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Vabiotech, cho biết đơn vị rất vui công bố sản xuất thành công lô vaccine Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam. Lô vaccine này đã được gửi sang Nga ngày 26/8 để phân tích và đánh giá đáp ứng yêu cầu quy chuẩn. Viện Nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật Gamalaya, Liên Bang Nga phân tích, thẩm định và đánh giá đáp ứng yêu cầu của tài liệu quy chuẩn.

Việt Nam sản thành công sản xuất lô vaccine Sputnik V đầu tiên. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

"Với lô vaccine đầu tiên này sẽ giúp cho người dân Việt Nam sớm tiếp cận được nguồn vaccine chất lượng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19", ông Đạt nói.

Theo kế hoạch, vaccine Sputnik V do Vabiotech sản xuất sẽ được sử dụng trong chương trình tiêm chủng toàn dân.

Vaccine Sputnik V phát triển dựa trên nền tảng véc-tơ adenovirus được đăng ký đầu tiên trên thế giới, lịch tiêm là 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi là 3 tuần.

Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng được công bố trên tạp chí The Lancet, vaccine Sputnik V đạt hiệu quả lên tới 91,6 %. Riêng đối với tình nguyện viên trên 60 tuổi, tỷ lệ này là 91,8%. Sau tiêm, 98 % tình nguyện viên có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2.

Tại Việt Nam, Vaccine Sputnik V đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp vào ngày 23/3/2021. Ngày 21/7, Vabiotech đã chính thức công bố việc sản xuất thử nghiệm vaccine Sputnik V tại Việt Nam.

Vaccine Sputnik V được sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ véc-tơ đã được chứng minh tính an toàn. Sử dụng hai véc-tơ khác nhau cho hai mũi tiêm trong một đợt tiêm chủng, cung cấp khả năng miễn dịch trong thời gian dài hơn so với vắc xin sử dụng cùng cơ chế phân phối cho cả hai mũi tiêm.

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