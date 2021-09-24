Tin vui: Việt Nam sản xuất thành công lô vaccine phòng Covid-19 Sputnik V đầu tiên, sẽ được sử dụng trong chương trình tiêm chủng toàn dân

Xã hội 24/09/2021 17:26

Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Vabiotech, cho biết đơn vị rất vui công bố sản xuất thành công lô vaccine Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam. Lô vaccine này đã được gửi sang Nga ngày 26/8 để phân tích và đánh giá đáp ứng yêu cầu quy chuẩn.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, ngày 24/9, Công ty TNHH MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech) doanh nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, đã chính thức công bố sản xuất thành công lô vaccine phòng Covid-19 Sputnik V (Gam-COVID-Vac) đầu tiên tại Việt Nam.

Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Vabiotech, cho biết đơn vị rất vui công bố sản xuất thành công lô vaccine Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam. Lô vaccine này đã được gửi sang Nga ngày 26/8 để phân tích và đánh giá đáp ứng yêu cầu quy chuẩn. Viện Nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật Gamalaya, Liên Bang Nga phân tích, thẩm định và đánh giá đáp ứng yêu cầu của tài liệu quy chuẩn.

vaccine Sputnik V 1
Việt Nam sản thành công sản xuất lô vaccine Sputnik V đầu tiên. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

"Với lô vaccine đầu tiên này sẽ giúp cho người dân Việt Nam sớm tiếp cận được nguồn vaccine chất lượng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19", ông Đạt nói.

Theo kế hoạch, vaccine Sputnik V do Vabiotech sản xuất sẽ được sử dụng trong chương trình tiêm chủng toàn dân.

Vaccine Sputnik V phát triển dựa trên nền tảng véc-tơ adenovirus được đăng ký đầu tiên trên thế giới, lịch tiêm là 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi là 3 tuần.

Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng được công bố trên tạp chí The Lancet, vaccine Sputnik V đạt hiệu quả lên tới 91,6 %.  Riêng đối với tình nguyện viên trên 60 tuổi, tỷ lệ này là 91,8%. Sau tiêm, 98 % tình nguyện viên có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2.

Tại Việt Nam, Vaccine Sputnik V đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp vào ngày 23/3/2021. Ngày 21/7, Vabiotech đã chính thức công bố việc sản xuất thử nghiệm vaccine Sputnik V tại Việt Nam.

Vaccine Sputnik V được sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ véc-tơ đã được chứng minh tính an toàn. Sử dụng hai véc-tơ khác nhau cho hai mũi tiêm trong một đợt tiêm chủng, cung cấp khả năng miễn dịch trong thời gian dài hơn so với vắc xin sử dụng cùng cơ chế phân phối cho cả hai mũi tiêm.

Nữ sinh lớp 7 ở Hải Phòng bị đánh hội đồng sau giờ học để giải quyết mâu thuẫn

Nữ sinh lớp 7 ở Hải Phòng bị đánh hội đồng sau giờ học để giải quyết mâu thuẫn

Trước đó, N. và V.A., đều là nữ sinh Trường THCS Ngô Quyền (Hải Phòng) có mâu thuẫn với nhau. Sau đó, hai nữ sinh đã hẹn nhau sau giờ học ra phía sau Trung tâm triển lãm và Mỹ thuật TP. Hải Phòng (gần Trường THCS Ngô Quyền và Trường THCS Trần Phú) để nói chuyện.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 vaccine vaccine Sputnik V

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 5 giờ 9 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số