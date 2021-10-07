'Tiểu tam' ở An Giang vỗ ngực khoe '40 tuổi vẫn còn trinh', hôm sau liền đi giật chồng bạn thân và màn 'vạch mặt' cao tay của chính thất

'Nó nói 40 tuổi còn trinh, còn trinh mà đi với chồng em xuống khách sạn đó', cô vợ vừa nói vừa chỉ tay về phía tiểu tam. Phen này đúng kiểu: 'Chơi với bạn hết mình, bạn chơi lại hết hồn'

Mới đây, nhiều người xôn xao trước vụ đánh ghen xảy ra khi người vợ từ TP. Thủ Đức xuống An Giang bắt quả tang chồng cùng bạn thân vào khách sạn với nhau.

Clip người vợ đến tận An Giang đánh ghen

Theo thông tin chia sẻ, người vợ rất bình tĩnh nói chuyện. Người vợ ở 1 góc, phía bên kia là tiểu tam đang đứng khép nép ra chiều lo sợ. Khi đó, có hai người đàn ông tiến đến ngăn lại, cô vợ trình bày rõ ràng: “Để cho người ta biết nó giật chồng em. Mấy anh nó nói này mấy anh tin không. Nó nói 40 tuổi còn trinh, còn trinh mà đi với chồng em xuống khách sạn đó”.

Kế đó, cô vợ ra ngoài cửa. Còn tiểu tam chỉ dám nấp vào một góc xe hơi, không dám hó hé gì. Người vợ rất bình tĩnh, không chửi bới một câu nào. Vẫn nghiêm chỉnh bình tĩnh giải thích tiếp: “Anh quay em với nó rồi đăng lên đi anh. Nó hứa với em rồi cuối cùng vẫn đi với chồng em”.

Người vợ giãi bày: “Nó ở đây, ở ngay An Giang nè, em ở Thủ Đức. Nó lên Bình Dương làm tóc, em với nó là bạn. Vậy mà nó giật chồng em. Nó chơi với em, em thương nó như là cái gì luôn chứ không phải chồng em biết nó. Ăn chay trường mà giật chồng em”.

Màn đánh ghen văn minh của người vợ khiến tiểu tam ê chề - Ảnh: Cắt từ clip

Điều đáng nói, trong buổi đánh ghen này, cô vợ dẫn theo đứa con trai vẫn còn khá nhỏ tuổi. Đứa bé đi theo mẹ chứng kiến toàn bộ sự việc.

Lúc đó, đứa trẻ xuất hiện cạnh người quay clip. Người đàn ông dặn đứa trẻ thử gọi ba ra ngoài để chở con về xem sao. Không rõ đoạn clip được quay từ lúc nào nhưng hiện tại đang gây chú ý trên mạng xã hội . Nhiều người xuýt xoa, khen ngợi cô vợ có cách đánh ghen rất văn minh, tử tế. Tuy nhiên, số khác cho rằng chuyện của người lớn thì người lớn giải quyết chỉ nên giải quyết nội bộ, việc chứng kiến cảnh tượng khó coi này sẽ gây ám ảnh tâm lý cho đứa trẻ về sau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tieu-tam-o-an-giang-vo-nguc-khoe-40-tuoi-van-con-trinh-hom-sau-lien-di-giat-chong-ban-than-va-man-vach-mat-cao-tay-cua-chinh-that-429231.html