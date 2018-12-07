Tiết lộ số tiền thưởng 'khủng' đội tuyển Việt Nam nhận được khi lọt vào chung kết AFF Cup

Nhờ thành tích lọt vào trận chung kết AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam nhận được số tiền thưởng khá lớn. Nếu có thể chiến thắng trong trận chung kết trước đội tuyển Malaysia, số tiền thưởng mà họ sẽ nhận được còn tăng lên rất nhiều lần.

Sau chiến thắng thuyết phục tối qua (6/12) tại sân vận động Mỹ Đình trước đối thủ Philippines, đội tuyển Việt Nam đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng 1 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo nhận được từ đầu giải đến nay đã lên đến 3,1 tỷ đồng.

Nếu đội tuyển Việt Nam chiến thắng trong trận chung kết sắp tới, số tiền thưởng mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo nhận được sẽ rất lớn - Ảnh: VTC

Bên cạnh số tiền thưởng nóng, với việc chiến thắng ở bán kết, đội tuyển Việt Nam còn nhận được số tiền thưởng là 100.000 USD từ ban tổ chức AFF Cup 2018.

Được biết trong trường hợp đội tuyển Việt Nam vô địch trong giải đấu AFF Cup năm nay, số tiền thưởng dành cho cả đội sẽ là 300.000 USD.

Tuy nhiên, nếu đội tuyển Việt Nam có thể mang vinh quang về cho đất nước sau 10 năm chờ đợi thì số tiền thưởng mà cả đội nhận được sẽ không chỉ dừng lại ở đây.

Hồi đầu năm nay, khi đội tuyển U23 Việt Nam giành được vị trí Á quân vòng chung kết U23 châu Á, đội tuyển nhận được số tiền thưởng kỷ lục lên đến 50 tỷ đồng.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 11/12 sắp tới tại sân vận động quốc gia Malaysia. Trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tại sân vận động Mỹ Đình.

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ Philippines vào tối qua (6/12) tại sân Mỹ Đình nhận được cơn mưa lời khen từ cổ động viên - Ảnh: Internet

Ngoài số tiền thưởng khủng, đội tuyển Việt Nam còn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cổ động viên nước nhà nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Tất cả người hâm mộ Việt Nam đều mong các cầu thủ sẽ chiến đấu hết sức để giành vinh quang về cho đất nước.

CSGT TP.CHM xử phạt gần 80 trường hợp "đi bão" sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam Sau chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam với Philippines, nhiều người dân trên cả nước đã đổ ra đường "đi bão" để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển. Trong đó, CSGT TP.HCM đã xử phạt gần 80 trường hợp "đi bão", tạm giữ 56 phương tiện vi phạm trong đêm và rạng sáng sau trận đấu.

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