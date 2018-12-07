Không phải hot girl ‘lột sạch’, đây là bức ảnh mừng chiến thắng nhận triệu like từ cư dân mạng

Xã hội 07/12/2018 11:25

Đêm qua, sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Philippines, người dân trên khắp mọi miền đất nước đã đổ ra đường ăn mừng. Bên cạnh hình ảnh các cô gái, chàng trai lột sạch quần áo thì có những cổ động viên ăn mừng theo cách rất bình dị.

Tối qua (6/12), chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ Philippines đã giúp đội bóng nước nhà giành được chiếc vé vào chung kết AFF Cup 2018. Trước chiến tích này, người dân cả nước vô cùng phấn khích, cùng nhau kéo ra đường đi “bão” mừng chiến thắng.

Tuy nhiên, trong lúc nhiều người khuấy động không khí bằng những chiếc kèn, trống ầm ĩ thì hai ông cháu này lại ăn mừng theo cách vô cùng thầm lặng.

Không phải hot girl ‘lột sạch’, đây là bức ảnh mừng chiến thắng nhận triệu like từ cư dân mạng - Ảnh 1
Bức ảnh nhận được triệu like từ cư dân mạng - Ảnh: Facebook

Trong bức ảnh, hai ông cháu chở nhau trên chiếc xe đạp cũ. Người ông miệt mài đạp xe, đứa cháu ngồi sau cầm quốc kỳ giơ lên cao khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Chỉ sau vài giờ được chia sẻ, bức ảnh nhanh chóng nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mọi người dành rất nhiều lời khen cho tinh thần yêu nước của hai ông cháu và cổ vũ cách ăn mừng văn minh này.

“Ăn mừng chỉ cần nhẹ nhàng như thế này là đủ. Đâu nhất thiết phải khỏa thân trên phố cho mọi người thấy. Chúc hai ông cháu có thật nhiều sức khỏe”, K.A bình luận.

“Ghét nhất là những người lột sạch quần áo nhảy múa trên đường. Nhìn phản cảm chết đi được. Chưa kể kèn trống suốt đêm gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người xung quanh. Muốn chúc mừng thì chọn cách nhẹ nhàng như thế này là được”, một bình luận khác của cư dân mạng.

Không phải hot girl ‘lột sạch’, đây là bức ảnh mừng chiến thắng nhận triệu like từ cư dân mạng - Ảnh 2
Một cổ động viên lột đồ mừng chiến thắng vào tối qua. Tuy nhiên, hình ảnh này nhận được không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Hiện bức ảnh cảm động về hai ông cháu vẫn đang được cư dân mạng rần rần chia sẻ và bình luận.

CĐV chạy vào sân Mỹ Đình để thể hiện tình cảm với ĐT Việt Nam

CĐV chạy vào sân Mỹ Đình để thể hiện tình cảm với ĐT Việt Nam

Khi tiếng còi kết thúc trận vang lên và ĐT Việt Nam hạ Philippines 2-1 giành vé vào chung kết, một CĐV với áo cờ đỏ sao vàng đã chạy thẳng vào sân để thể hiện tình cảm với thầy trò HLV Park Hang-seo.

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