Tiết lộ đầu tiên về lí do miệng cống bị hở khi bé Hạo Nam rơi xuống: 10 phút ngắn ngủi đã không còn nghe tiếng con

Theo công nhân này, công trình có tổng cộng 18 trụ đã được đóng xuống đất, trụ nào cũng được lấp đất lên miệng cọc. Tuy nhiên, do mấy hôm trời mưa, đất bị sạt xuống hố khiến miệng cọc lộ thiên.

Tiết lộ trên Dân Trí, Anh Hoan Anh Việt - công nhân công trình chạy đến báo Công an xã Phú Lợi tới ứng cứu khi nghe tin Hạo Nam rơi xuống cột trụ sâu 35 m.

Riêng anh Võ Thanh Tâm (ngụ ấp 2, xã Phú Lợi) đi cắt cỏ về, nghe tiếng hô cứu của người dân, đã đến xem và tham gia thả dây ô xy. Lúc này anh không được tiếp cận gần, vì lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường.

Bé trai 10 tuổi lọt vào cống sâu. Ảnh: Thanh Niên

Đại úy Nguyễn Phương Hồng tường thuật lại lời nói đau xót của anh Thái Văn Tấn Tài là cha của Hạo Nam tiết lộ: ‘Ba cùng mấy chú đến cứu con đây’. Tuy nhiên, theo lời anh Tài, khoảng 10 phút sau không nghe tiếng kêu cứu của Hạo Nam nữa. Lúc này, người cha khuôn mặt khắc khổ mường tượng điều chẳng lành.

Thông tin từ Thanh Niên trước đó, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn chung xóm vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt.

Khi cùng nhóm bạn đi qua công trình, Nam lọt xuống trụ bê tông đã đóng sâu xuống đất khoảng 35m. Trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm.

Thấy vậy, nhóm bạn của Nam kêu cứu. Những người có mặt tại công trình đến ứng cứu nhưng bất thành. Công an đã có mặt nhưng không thể cứu con.

Theo lời anh Tài, khoảng 10 phút sau không nghe tiếng kêu cứu của Hạo Nam nữa. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Cũng theo Thanh Niên, ròng rã suốt từ hôm 31.12.2022 đến tối nay 4.1.2023, hàng trăm con người và phương tiện cứu hộ của tỉnh Đồng Tháp, công binh Quân khu 9, các đơn vị miệt mài làm việc với hy vọng tiếp cận sớm nhất cháu Hạo Nam (10 tuổi) - người bị rơi vào móng cọc chôn sâu trong đất 35 mét. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã không xảy ra.

18 giờ 27 phút tối 4.1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND Đồng Tháp xác nhận bé Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống móng cọc sâu 35 mét đã tử vong.

Ông Bửu giải thích: Qua các biện pháp và trao đổi với các đơn vị chuyên môn, trao đổi với gia đình, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết xác định bé Hạo Nam đã tử vong.

Theo ông Bửu: Việc hội chẩn xác định bé mất có sự phối hợp giữa các cơ quan: pháp y - y tế - chính quyền địa phương kết hợp với những đánh giá hiện trạng tại vị trí em bé bị nạn rơi vào ống cọc với thời gian kéo dài, rơi vào độ sâu nhưng không được cứu nạn trong 4 ngày. Với độ sâu không được thông khí, chấn thương và với những đánh giá bằng các biện pháp quan sát hiện trường kết hợp với những yếu tố chuyên môn khác để tiên lượng bé sống ở giai đoạn đầu nhưng đến hiện nay thì các cơ quan chuyên môn đã có những thủ tục xác định bé Nam tử vong và đang tìm cách đưa em bé lên mặt đất để thực hiện an táng theo truyền thống.