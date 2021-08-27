Tiền Giang: TP. Mỹ Tho bóc tách hơn 800 F0 trong chiến dịch tầm soát cộng đồng

Xã hội 27/08/2021 13:50

Chiến dịch xét nghiệm tầm soát COVID-19 diện rộng bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng tại Tiền Giang đã kết thúc việc lấy mẫu đợt 2 và đang tiếp tục thực hiện lấy mẫu đợt 3.

Theo thông tin của Sức khoẻ và Đời sống, tính đến sáng 27/8, toàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 9.057 trường hợp F0 xuất hiện ở 11/11 huyện/thị, trong đó tập trung ở một số điểm nóng như TP. Mỹ Tho (1812 ca/100.000 dân), Thị xã Gò Công (1067 ca/100.000 dân), Tân Phước (421 ca/100.000 dân), Gò Công Đông (273 ca/100.000 dân), Châu Thành (273 ca/100.000 dân) và 846 ca là công nhân trong KCN, người có địa chỉ ngoài tỉnh phát hiện tại TP. Mỹ Tho đang chờ công nhận.

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp tại Tiền Giang tiếp tục tổ chức chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trên diện rộng tại những nơi có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ và bình thường mới trên toàn tỉnh.

Tại TP. Mỹ Tho, một trong những vùng nguy cơ rất cao trên địa bàn Tiền Giang, trong 2 lần lấy mẫu của chiến dịch tầm soát cộng đồng, toàn thành phố thực hiện lấy mẫu và test nhanh gần 84 ngàn mẫu gộp. Kết quả đã phát hiện 618 mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2.

tien giang
Người dân xếp hàng đợi lấy mẫu xét nghiệm tại TP Mỹ Tho - Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống

Cụ thể, đợt lấy mẫu lần 1 phát hiện 329 mẫu gộp dương tính, trong đó khu vực 1 có 157 mẫu, khu vực 2 có 123 mẫu và khu vực 3 có 49 mẫu. Trong đợt xét nghiệm lần 2, TP. Mỹ Tho đã phát hiện 289 mẫu gộp dương tính, trong đó khu vực 1 có 108 mẫu, khu vực 2 có 122 mẫu và khu vực 3 có 59 mẫu.

Sau khi phát hiện mẫu gộp dương tính, các đội lấy mẫu tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với người trong mẫu gộp dương tính và thân nhân của họ. Đồng thời, cơ quan chức năng địa phương tiến hành các biện pháp truy vết, khoanh vùng phòng, chống dịch cần thiết. Qua xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR đã ghi nhận tổng cộng 821 F0.

Đến thời điểm này, cơ quan chức năng TP. Mỹ Tho đã thực hiện tách F0 ra khỏi cộng đồng đưa đến các bệnh viện dã chiến trong tỉnh.

Ông Nguyên Thành Công - Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho cho biết thêm, trong ngày đầu thực hiện xét nghiệm đợt 3 của chiến dịch tầm soát COVID-19 diện rộng bằng phương pháp test nhanh, TP. Mỹ Tho đã phát hiện 89 mẫu gộp dương tính tại khu vực 1. TP. Mỹ Tho sẽ hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm đợt 3 trước ngày 30/8.

Tiền Giang: Phát hiện 21 ca dương tính với COVID-19 sau khi đi dự đám tang, nguy cơ lây nhiễm rất cao

Tiền Giang: Phát hiện 21 ca dương tính với COVID-19 sau khi đi dự đám tang, nguy cơ lây nhiễm rất cao

Qua lấy mẫu test nhanh những người tiếp xúc gần với bà N.T.N.D. khi đi dự đám tang, đã phát hiện có 20 ca dương tính COVID-19 ngụ ở các xã An Cư, Hòa Khánh, Hậu Mỹ Phú (huyện Cái Bè) và truy vết phát hiện 49 trường hợp F1.

Xem thêm
Từ khóa:   mỹ tho bóc tách f0 ra cộng đồng bóc tách f0 ra khỏi cộng đồng mỹ tho bốc tách f0

TIN MỚI NHẤT

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 41 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số