Tiền Giang: TP. Mỹ Tho bóc tách hơn 800 F0 trong chiến dịch tầm soát cộng đồng

Chiến dịch xét nghiệm tầm soát COVID-19 diện rộng bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng tại Tiền Giang đã kết thúc việc lấy mẫu đợt 2 và đang tiếp tục thực hiện lấy mẫu đợt 3.

Theo thông tin của Sức khoẻ và Đời sống, tính đến sáng 27/8, toàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 9.057 trường hợp F0 xuất hiện ở 11/11 huyện/thị, trong đó tập trung ở một số điểm nóng như TP. Mỹ Tho (1812 ca/100.000 dân), Thị xã Gò Công (1067 ca/100.000 dân), Tân Phước (421 ca/100.000 dân), Gò Công Đông (273 ca/100.000 dân), Châu Thành (273 ca/100.000 dân) và 846 ca là công nhân trong KCN, người có địa chỉ ngoài tỉnh phát hiện tại TP. Mỹ Tho đang chờ công nhận.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp tại Tiền Giang tiếp tục tổ chức chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trên diện rộng tại những nơi có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ và bình thường mới trên toàn tỉnh.

Tại TP. Mỹ Tho, một trong những vùng nguy cơ rất cao trên địa bàn Tiền Giang, trong 2 lần lấy mẫu của chiến dịch tầm soát cộng đồng, toàn thành phố thực hiện lấy mẫu và test nhanh gần 84 ngàn mẫu gộp. Kết quả đã phát hiện 618 mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2.

Người dân xếp hàng đợi lấy mẫu xét nghiệm tại TP Mỹ Tho - Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống

Cụ thể, đợt lấy mẫu lần 1 phát hiện 329 mẫu gộp dương tính, trong đó khu vực 1 có 157 mẫu, khu vực 2 có 123 mẫu và khu vực 3 có 49 mẫu. Trong đợt xét nghiệm lần 2, TP. Mỹ Tho đã phát hiện 289 mẫu gộp dương tính, trong đó khu vực 1 có 108 mẫu, khu vực 2 có 122 mẫu và khu vực 3 có 59 mẫu.

Sau khi phát hiện mẫu gộp dương tính, các đội lấy mẫu tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với người trong mẫu gộp dương tính và thân nhân của họ. Đồng thời, cơ quan chức năng địa phương tiến hành các biện pháp truy vết, khoanh vùng phòng, chống dịch cần thiết. Qua xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR đã ghi nhận tổng cộng 821 F0.

Đến thời điểm này, cơ quan chức năng TP. Mỹ Tho đã thực hiện tách F0 ra khỏi cộng đồng đưa đến các bệnh viện dã chiến trong tỉnh.

Ông Nguyên Thành Công - Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho cho biết thêm, trong ngày đầu thực hiện xét nghiệm đợt 3 của chiến dịch tầm soát COVID-19 diện rộng bằng phương pháp test nhanh, TP. Mỹ Tho đã phát hiện 89 mẫu gộp dương tính tại khu vực 1. TP. Mỹ Tho sẽ hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm đợt 3 trước ngày 30/8.

Tiền Giang: Phát hiện 21 ca dương tính với COVID-19 sau khi đi dự đám tang, nguy cơ lây nhiễm rất cao Qua lấy mẫu test nhanh những người tiếp xúc gần với bà N.T.N.D. khi đi dự đám tang, đã phát hiện có 20 ca dương tính COVID-19 ngụ ở các xã An Cư, Hòa Khánh, Hậu Mỹ Phú (huyện Cái Bè) và truy vết phát hiện 49 trường hợp F1.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tien-giang-tp-my-tho-boc-tach-hon-800-f0-trong-chien-dich-tam-soat-cong-dong-420745.html