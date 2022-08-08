Từ Bình Thuận lên Đắk Lắk thăm người thân, cụ bà không may ngã xuống suối, bị nước cuốn trôi và tử vong thương tâm.
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Theo thông tin từ báo Giao thông, chiều 8/8, lãnh đạo UBND phường Tân Lập (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, sau nhiều giờ đồng hồ tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị M. (71 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) bị nước cuốn trôi vào rạng sáng cùng ngày.
Theo thông tin ban đầu, tối 7/8, bà M. cùng hai người cháu bắt xe khách từ tỉnh Bình Thuận lên Đắk Lắk để thăm gia đình em gái tại Buôn Ko Sier (phường Tân Lập). Đến khoảng 4h30' sáng 8/8, bà M. đến Đắk Lắk thì được người em ra đón.
Theo thông tin từ báo Người Lao động, khi mọi người đi qua chiếc cầu tre bắc qua suối (thuộc liên gia 19, phường Tân Lập - khu vực lòng đập thủy lợi Ea Tam đang thi công) thì bà M. không may bị trượt ngã xuống suối. Vào thời điểm trên, trời đổ mưa to, nước chảy mạnh đã cuốn cụ bà mất tích.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.
Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể bà M. tại khu vực đường Nguyễn Thiếp, cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 200m.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua, địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa lớn, nước từ các sông suối dâng cao.