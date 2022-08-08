Thương tâm: Trượt chân ngã xuống suối trong đêm mưa to, cụ bà 71 tuổi bị nước cuốn trôi

Xã hội 08/08/2022 19:15

Từ Bình Thuận lên Đắk Lắk thăm người thân, cụ bà không may ngã xuống suối, bị nước cuốn trôi và tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Giao thông, chiều 8/8, lãnh đạo UBND phường Tân Lập (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, sau nhiều giờ đồng hồ tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị M. (71 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) bị nước cuốn trôi vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, tối 7/8, bà M. cùng hai người cháu bắt xe khách từ tỉnh Bình Thuận lên Đắk Lắk để thăm gia đình em gái tại Buôn Ko Sier (phường Tân Lập). Đến khoảng 4h30' sáng 8/8, bà M. đến Đắk Lắk thì được người em ra đón.

Thương tâm: Trượt chân ngã xuống suối trong đêm mưa to, cụ bà 71 tuổi bị nước cuốn trôi - Ảnh 1

Lực lượng chức năng trục vớt thi thể nạn nhân - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Người Lao động, khi mọi người đi qua chiếc cầu tre bắc qua suối (thuộc liên gia 19, phường Tân Lập - khu vực lòng đập thủy lợi Ea Tam đang thi công) thì bà M. không may bị trượt ngã xuống suối. Vào thời điểm trên, trời đổ mưa to, nước chảy mạnh đã cuốn cụ bà mất tích.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể bà M. tại khu vực đường Nguyễn Thiếp, cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 200m.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua, địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa lớn, nước từ các sông suối dâng cao.

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