Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 cô gái trẻ, thi thể được tìm thấy dưới một hồ nước ở tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin Báo Người Lao Động, trưa 7-8, ông Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng chức năng vừa trục vớt thi thể 2 cô gái dưới hồ Ea Knốp (thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar) và chuẩn bị bàn giao cho các gia đình lo hậu sự.

Thông tin ban đầu xác nhận nạn nhân là 2 cô gái L.T.H.Y. (SN 2003, ngụ xã Ea Tih) và L.T.T. (SN 2003, ngụ xã Cư Yang)

Lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm thi thể 2 cô gái trẻ. Ảnh NLĐO

Khoảng 22 giờ ngày 7/8, gia đình 2 nạn nhân trình báo không thấy 2 con về nhà nên báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm

Đến rạng sáng 7-8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị L.T.H.Y. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể của chị L.T.T.

Trước đó theo Báo Thanh Niên đưa tin, sáng ngày 7/8, Phòng PCCC-CNCH nhận tin báo có 2 nạn nhân mất tích tại khu vực hồ Ea Knốp nên nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ, phương tiện đến hiện trường.

Sau nỗ lực phối hợp tìm kiếm, đến trưa 7.8, lực lượng chức năng tìm được thi thể 2 cô gái dưới hồ nước.

Thi thể 2 cô gái đã được tìm thấy. Ảnh. Thanh Niên

Được biết tối 6.8, L.T.H.Y và L.T.T xin phép gia đình đi chơi. Đến khuya không thấy 2 em về, gia đình tổ chức tìm kiếm và phát hiện tư trang cá nhân của 2 người này bên bờ hồ Ea Knốp nên đã trình báo công an địa phương.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 cô gái trên.

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