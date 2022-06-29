Bạn học trượt chân trôi ra vùng nước sâu, nam sinh bơi ra cứu nhưng khi đẩy bạn vào bờ thì bản thân lại bị nước cuốn.

Theo VietNamNet, Chủ tịch UBND thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, Lương Văn Biên cho biết, trên địa bàn vừa có một trường hợp nam sinh lớp 12 đuối nước mất tích.

Theo đó, vào khoảng 15h chiều 28/6, em Và Bá S. (SN 2003, trú bản Long Kèo, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng bạn ra sông Nậm Mộ để tắm. Không may người bạn bị trượt chân trôi ra vùng nước sâu, S. bơi ra cứu bạn. Khi vừa đẩy bạn vào bờ thì S. bị nước cuốn đi.

Người bạn sau một hồi tìm kiếm không thấy S., em này đã thông báo cho các bạn khác cùng chính quyền địa phương để tìm kiếm. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Thi thể nam sinh đã được tìm thấy - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Được biết, Và Bá S. là học sinh lớp 12A, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Giáo dục Nghề nghiệp huyện Kỳ Sơn. Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, em thuê trọ tại khối 4, thị trấn Mường Xén để ôn thi.

Theo báo Pháp luật TP.HCM,vào sàng ngày 29/6 lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cùng cơ quan chức năng đã tìm, vớt được thi thể em S. trên sông.

Đi tắm sông cùng bạn, học sinh lớp 4 đuối nước tử vong Trong lúc cùng nhóm bạn đi tắm sông, một học sinh tiểu học tại Quảng Bình không may bị đuối nước, tử vong.

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