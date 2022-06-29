Thương tâm nam sinh tử vong khi bơi ra sông cứu bạn: Đang học lớp 12, thuê trọ ở thị trấn để ôn thi THPT

Xã hội 29/06/2022 14:07

Bạn học trượt chân trôi ra vùng nước sâu, nam sinh bơi ra cứu nhưng khi đẩy bạn vào bờ thì bản thân lại bị nước cuốn.

Theo VietNamNet, Chủ tịch UBND thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, Lương Văn Biên cho biết, trên địa bàn vừa có một trường hợp nam sinh lớp 12 đuối nước mất tích.

Theo đó, vào khoảng 15h chiều 28/6, em Và Bá S. (SN 2003, trú bản Long Kèo, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng bạn ra sông Nậm Mộ để tắm. Không may người bạn bị trượt chân trôi ra vùng nước sâu, S. bơi ra cứu bạn. Khi vừa đẩy bạn vào bờ thì S. bị nước cuốn đi.

Người bạn sau một hồi tìm kiếm không thấy S., em này đã thông báo cho các bạn khác cùng chính quyền địa phương để tìm kiếm. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Thương tâm nam sinh tử vong khi bơi ra sông cứu bạn: Đang học lớp 12, thuê trọ ở thị trấn để ôn thi THPT - Ảnh 1
Thi thể nam sinh đã được tìm thấy - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Được biết, Và Bá S. là học sinh lớp 12A, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Giáo dục Nghề nghiệp huyện Kỳ Sơn. Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, em thuê trọ tại khối 4, thị trấn Mường Xén để ôn thi.

Theo báo Pháp luật TP.HCM,vào sàng ngày 29/6 lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cùng cơ quan chức năng đã tìm, vớt được thi thể em S. trên sông.

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