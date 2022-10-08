Cú tông mạnh trực diện của xe ba bánh khiến bé trai tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 7/10, trên đường ĐT.755 (đoạn qua thôn 6, xã Đoàn Kết, H.Bù Đăng, Bình Phước) xảy ra vụ tai nạn giao thông, khi nam thanh niên điều khiển xe ba gác máy va chạm bé trai 7 tuổi đang đi bộ trên đường khiến cháu bé tử vong.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, Điểu Dũng (21 tuổi, ngụ H.Bù Đăng) điều khiển xe ba gác máy không biển số lưu thông trên đường ĐT.755, hướng từ H.Bù Đăng đi Đắk Nông.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Người Lao động, khi qua thôn 6, xa Đoàn Kết, huyện Bù Đăng thì bất ngờ tông trực diện vào cháu Đ.T.P.N. (7 tuổi, ngụ xã Đoàn Kết) đang đi bộ theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến cháu N. tử vong tại chỗ.

Ám ảnh lời kể của nạn nhân trong vụ xe tải tông xe khách làm 24 người bị thương ở Nghệ An Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vào sáng 6/10 khiến hàng chục người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

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