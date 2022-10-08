Thương tâm: Đi bộ trên đường, bé trai 7 tuổi bất ngờ bị xe ba gác tông trực diện, tử vong tại chỗ

Xã hội 08/10/2022 08:28

Cú tông mạnh trực diện của xe ba bánh khiến bé trai tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 7/10, trên đường ĐT.755 (đoạn qua thôn 6, xã Đoàn Kết, H.Bù Đăng, Bình Phước) xảy ra vụ tai nạn giao thông, khi nam thanh niên điều khiển xe ba gác máy va chạm bé trai 7 tuổi đang đi bộ trên đường khiến cháu bé tử vong.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, Điểu Dũng (21 tuổi, ngụ H.Bù Đăng) điều khiển xe ba gác máy không biển số lưu thông trên đường ĐT.755, hướng từ H.Bù Đăng đi Đắk Nông.

Thương tâm: Đi bộ trên đường, bé trai 7 tuổi bất ngờ bị xe ba gác tông trực diện, tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: báo Người Lao động
 

Theo thông tin từ báo Người Lao động, khi qua thôn 6, xa Đoàn Kết, huyện Bù Đăng thì bất ngờ tông trực diện vào cháu Đ.T.P.N. (7 tuổi, ngụ xã Đoàn Kết) đang đi bộ theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến cháu N. tử vong tại chỗ.

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Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vào sáng 6/10 khiến hàng chục người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

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