Thương tâm: Bị xe tải tông, bà tử vong, 2 cháu nhỏ trọng thương khi đi tập thể dục lúc rạng sáng

Xã hội 10/04/2020 16:24

Vụ tai nạn thương tâm lúc rạng sáng ngày 10/4 khiến 3 bà cháu thương vong. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay (10/4), bà N.T.B (sinh năm 1956, ngụ thôn Hà Bình, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đi tập thể dục thì gặp tai nạn thương tâm khiến 3 bà cháu thương vong.

Cụ thể, vào thời điểm xảy ra sự việc, bà B. dắt 1 cháu nội và 1 cháu bé hàng xóm (khoảng 6-7 tuổi) đi tập thể dục bên đường đoạn gần nghĩa trang xã Bình Minh thì bất ngờ bị xe tải mang biển số 92C-118.47 tông trúng.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 3 bà cháu thương vong - Ảnh: Internet

Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải tiếp tục tông gãy một cây xanh và tông sập mái hiên của 1 nhà dân bên đường. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bà B. tử vong tại chỗ, 2 cháu bé bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tài xế xe tải sau đó đã rời khỏi hiện trường, đến cơ quan công an trình diện. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Người đàn ông bị xe tải tông chết vì tranh thủ nhặt củi khi tập thể dục

Vào tháng 12/2019, tại Bình Phước cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông tương tự. Theo đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 12/12, ông P.V.Đ. (55 tuổi, trú tại xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài) đi tập thể dục, tay cầm bó củi qua đường.

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Nhặt thanh củi trên đường, người đàn ông bị xe tải tông tử vong - Ảnh: Internet

Khi đến giữa đường, ông Đ. cúi xuống nhặt thanh củi thì bị một chiếc xe tải chạy theo hướng từ huyện Chơn Thành đi tỉnh Đắk Nông tông trúng. Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông và làm rõ vụ việc.

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Nhiều người không khỏi tò mò, thắc mắc nguyên nhân và diễn biến của vụ tai nạn liên hoàn này.

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