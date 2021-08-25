Thực hư chuyện giáo viên yêu cầu trẻ 'đọc thông, viết thạo' trước khi vào lớp 1?

Bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông, Hà Nội, xác nhận bài đăng nói giáo viên trường Tiểu học Trần Phú yêu cầu trẻ đọc thông, viết thạo trước khi vào lớp 1 là không chính xác.

Vừa qua, trên mạng xã hội, một tài khoản Facebook đã đăng tải bài viết phản ánh về việc giáo viên yêu cầu học sinh lớp 1 phải đọc thông, viết thạo. Cụ thể, người này nói rằng đứa cháu của mình đăng ký vào lớp 1 ở trường Tiểu học Trần Phú (Hà Đông). Cô giáo yêu cầu đầu vào của trẻ phải đọc viết thành thạo nên khuyên gia đình cho cháu học lớp tiền tiểu học, tuần học 7 buổi. Bài viết ngay sau khi đăng tải thu hút hơn rất nhiều lượt bình luận và hiện đã bị xóa. Tuy nhiên, thông tin đưa ra khiến nhiều bậc phụ huynh hoang mang, cho rằng tiêu chuẩn đầu vào quá khắt khe.

Bài viết hiện đã bị xoá khỏi mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Nói về việc này, trao đổi với Zingnews, bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, sau khi nhận được phản ánh, phía trường Tiểu học Trần Phú đã họp toàn bộ giáo viên lớp 1 để xác nhận sự việc. Tất cả giáo viên đều khẳng định rằng không ai đưa ra phát ngôn yêu cầu trẻ vào lớp 1 phải đọc viết thành thạo. Vì vậy, bà Hằng nhấn mạnh thông tin trên là không chính xác. Người đăng bài cũng không đưa ra bất kỳ bằng chứng, thông tin cụ thể để chứng minh vụ việc. Hiện, học sinh lớp 1 tại trường Tiểu học Trần Phú mới chỉ nhập học, làm quen với giáo viên, bạn bè. Việc yêu cầu trẻ đọc thông viết thạo hoàn toàn không xảy ra.

Bà Hằng nhấn mạnh thông tin giáo viên yêu cầu trẻ 'đọc viết thông thạo' trước khi vào lớp 1 là không chính xác - Ảnh: Internet Trao đổi với Vietnamnet, bà Hằng cho hay thêm, việc không yêu cầu trẻ vào lớp 1 phải học trước cũng đã được Phòng GD-ĐT quán triệt tới toàn bộ hiệu trưởng các trường trên địa bàn để chuẩn bị cho năm học mới. Bà Hằng nói: “Với học sinh sắp bước vào lớp 1, nhiều năm nay, chúng tôi đã nhấn mạnh tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm trước. Riêng lớp 1 năm nay, do ảnh hưởng của Covid-19, trong thời gian đợi các hướng dẫn của Sở GD-ĐT, trẻ sẽ được hướng dẫn bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, việc hướng dẫn này chỉ mang mục đích giúp trẻ làm quen với môi trường học tập”. Bà Hằng cho nhận định, thời gian đầu năm học mới, những mảng chương trình nào mà dạy học thông qua trực tuyến có thể có hiệu quả thì các trường sẽ phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn trẻ: “Có thể trước mắt sẽ là Toán và đánh vần. Còn việc viết chữ, cũng có thể hướng dẫn qua màn hình rồi nhờ phụ huynh hướng dẫn con làm theo. Tuy nhiên, sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, trẻ được đến trường học trực tiếp, toàn bộ kiến thức của lớp 1 vẫn sẽ được dạy lại từ đầu”.

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