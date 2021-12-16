Thừa Thiên – Huế: Xem xét cho F0 trả chi phí điều trị khi từ chối tiêm vắc-xin Covid-19

Xã hội 16/12/2021 14:16

Tỉnh Thừa Thiên - Huế nghiên cứu áp dụng biện pháp buộc F0 mà không có chống chỉ định tiêm phòng Covid-19 nhưng từ chối tiêm vắc-xin phải tự chi trả phí điều trị.

Theo Người Lao động đưa tin, ngày 16/12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, vừa ghi nhận thêm 330 ca bệnh khẳng định dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 234 ca cộng đồng. Tính đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế có 7.740 ca F0 (cả số bệnh nhân nơi khác chuyển đến bệnh viện Trung ương Huế điều trị), gồm 3.045 ca đang điều trị, 4.684 đã được điều trị khỏi, 11 ca tử vong.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 12/10, chuyển hướng sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", với giải pháp 5K + vắc xin + thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của nhân dân cùng các trụ cột: xét nghiệm, cách ly, điều trị.

Qua đó, người dân đến/trở về từ các địa phương khác không bị hạn chế như trước nên nguy cơ lây lan dịch cao hơn. Bên cạnh đó, nhiều người dân còn chủ quan, khai báo không trung thực, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình cách ly, giám sát y tế tại nhà nên tăng khả năng lây lan dịch bệnh.

Thừa Thiên – Huế: Xem xét cho F0 trả chi phí điều trị khi từ chối tiêm vắc-xin Covid-19 - Ảnh 1
Việc tiêm vắc-xin Covid-19 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đảm bảo an toàn - Ảnh: Người Lao động

Do đó, tại kết luận cuộc họp trực tuyến để rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mới đây, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, yêu cầu các huyện và TP. Huế tiếp tục rà soát, cập nhật số lượng người trên 18 tuổi chưa tiêm vắc-xin mũi 1 trên địa bàn. Đối với các trường hợp F0 (không có chống chỉ định tiêm phòng Covid-19) nhưng từ chối không thực hiện tiêm vắc-xin, xem xét việc phải tự chi trả phí điều trị.

Nói thêm điều này, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, đây chỉ mới là chủ trương để các sở, ban ngành nghiên cứu, sắp tới tỉnh sẽ ban hành chính sách cụ thể. Tuy nhiên, đó là một thông điệp gửi đến cộng đồng người dân để cùng tham gia tiêm vắc-xin.

Qua quá trình tiêm chủng vắc-xin Covid-19 tại tỉnh Thừa Thiên – Huế chưa ghi nhận trường hợp nào bị ảnh hưởng sau tiêm, đảm bảo an toàn. Đặc biệt đối với trẻ từ 12-17 tuổi thì việc tiêm vắc-xin đảm an toàn, đúng tiến độ. "Số liệu cho thấy tại tỉnh có khoảng 10% bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng đã tiêm 2 mũi, đa phần là chưa tiêm hoặc chỉ tiêm 1 mũi, do vậy chúng ta mới thấy được hiệu quả vắc-xin. Tiêm vắc-xin cần có sự hợp tác, ủng hộ, ý thức trách nhiệm của từng người dân. Việt Nam cũng như toàn thế giới đang đẩy mạnh tiêm vắc-xin để đảm bảo miễn dịch cho từng cá nhân, miễn dịch cộng đồng, vậy nên không thể lấy lý do này lý do kia để không tiêm" – ông Bình nhấn mạnh.

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