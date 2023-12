Thừa Thiên – Huế: Xem xét cho F0 trả chi phí điều trị khi từ chối tiêm vắc-xin Covid-19

Nói thêm điều này, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, đây chỉ mới là chủ trương để các sở, ban ngành nghiên cứu, sắp tới tỉnh sẽ ban hành chính sách cụ thể. Tuy nhiên, đó là một thông điệp gửi đến cộng đồng người dân để cùng tham gia tiêm vắc-xin.

Qua quá trình tiêm chủng vắc-xin Covid-19 tại tỉnh Thừa Thiên – Huế chưa ghi nhận trường hợp nào bị ảnh hưởng sau tiêm, đảm bảo an toàn. Đặc biệt đối với trẻ từ 12-17 tuổi thì việc tiêm vắc-xin đảm an toàn, đúng tiến độ. "Số liệu cho thấy tại tỉnh có khoảng 10% bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng đã tiêm 2 mũi, đa phần là chưa tiêm hoặc chỉ tiêm 1 mũi, do vậy chúng ta mới thấy được hiệu quả vắc-xin. Tiêm vắc-xin cần có sự hợp tác, ủng hộ, ý thức trách nhiệm của từng người dân. Việt Nam cũng như toàn thế giới đang đẩy mạnh tiêm vắc-xin để đảm bảo miễn dịch cho từng cá nhân, miễn dịch cộng đồng, vậy nên không thể lấy lý do này lý do kia để không tiêm" – ông Bình nhấn mạnh.