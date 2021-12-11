Hải Phòng: Tạm dừng tuyển dụng người lao động chưa tiêm đủ 2 mũi vắc-xin Covid-19

UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tạm dừng tuyển dụng người lao động chưa tiêm đủ 2 mũi vắc-xin Covid-19.

Theo báo Người Lao động đưa tin, UBND TP. Hải Phòng, Sở Công Thương, Ban quản lý khu Kinh tế Hải Phòng yêu cầu khẩn trương rà soát, lập danh sách công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các công trường xây dựng, người lao động tự do, người trong các khu nhà trọ, cơ sở sản xuất kinh doanh, chưa tiêm vắc-xin Covid-19 hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vắc-xin gửi Sở Y tế. Đồng thời, UBND TP. Hải Phòng cũng yêu cầu tạm dừng tuyển dụng người lao động chưa tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc-xin. Vận động phụ nữ có thai, người cao tuổi, người có bệnh nền, trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng đến các cơ sở y tế để được tiêm chủng an toàn.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng - Ảnh: Người Lao động

UBND TP. Hải Phòng cũng giao Sở Y tế tổng hợp danh sách, triển khai ngay tiêm vắc-xin cho các đối tượng nêu trên; giao Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, Sở Công Thương, chính quyền các địa phương gửi danh sách về Sở Y tế trước ngày 13/12 và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP nếu để các đối tượng chưa tiêm vắc-xin Covid-19 làm lây lan dịch ra cộng đồng.

Cũng trong ngày 10/12, UBND TP. Hải Phòng ban hành văn bản chỉ đạo dừng hoạt động Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các bến tàu, bến xe, nhà ga, bến bãi do các quận, huyện quản lý từ 18 giờ cùng ngày.

Tiêm nhắc lại, bổ sung mũi 3 vắc-xin Covid-19 giúp miễn dịch trong bao lâu? Theo chuyên gia, cần nghiên cứu thêm mới có thể khẳng định được thời gian tồn lưu miễn dịch của mũi 3 vắc-xin Covid-19 là bao lâu nhưng việc tiêm mũi bổ sung sẽ giúp tăng hiệu quả miễn dịch.

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