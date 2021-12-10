Tiêm nhắc lại, bổ sung mũi 3 vắc-xin Covid-19 giúp miễn dịch trong bao lâu?

Theo chuyên gia, cần nghiên cứu thêm mới có thể khẳng định được thời gian tồn lưu miễn dịch của mũi 3 vắc-xin Covid-19 là bao lâu nhưng việc tiêm mũi bổ sung sẽ giúp tăng hiệu quả miễn dịch.

Theo Người Lao động thông tin, dữ liệu từ Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, đến trưa 9/12, cả nước đã tiêm được hơn 130 triệu liều vắc-xin, trong đó khoảng 56 triệu liều là tiêm mũi 2, đạt hơn 70% dân số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19.

Đại diện Bộ Y tế cho biết, hiện một số đã phương đã chuẩn bị tiêm mũi 3 cho người dân. Theo kế hoạch, trong 2 quý đầu năm 2022 sẽ tiêm đủ mũi 3 cho người dân. Toàn bộ vắc-xin tiêm chủng là vắc-xin công nghệ mNRA và virus vector (Pfizer, Moderna và AstraZeneca...).

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Liên quan đến việc tiêm trộn mũi 3 vắc-xin Covid-19 là mũi bổ sung và mũi tăng cường, PGS-TS Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, mũi nhắc lại có thể sử dụng cùng loại vắc-xin với liều cơ bản hoặc vắc-xin mRNA (Pfizer, Mordena...); nếu trước đó đã tiêm các loại vắc-xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc-xin mRNA.

Đối với những người đã tiêm vắc-xin Vero Cell có thể tiêm nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc-xin mRNA hoặc vắc-xin virus vector (vắc-xin Astrazeneca)

Cũng theo bà Dương Thị Hồng, tiêm mũi nhắc lại, bổ sung đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo, tuy nhiên các quốc gia đều mới triển khai mũi tiêm mũi này. Do đó, cần phải có thời gian và nghiên cứu trong tương lai thì mới có thể khẳng định thời gian tồn lưu miễn dịch bảo vệ người được tiêm chủng phòng Covid-19 trong bao lâu. Tuy nhiên, việc tiêm mũi bổ sung sẽ giúp tăng cường trí nhớ miễn dịch, giúp gia tăng hiệu quả miễn dịch.

Các nhà sản xuất trên thế giới cho biết, hiện nay vắc-xin Covid-19 đang sử dụng có thời gian hiệu lực kháng thể bảo vệ sau tiêm chỉ 6 đến 8 tháng, hết thời hạn này sẽ phải tiêm nhắc lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiem-nhac-lai-bo-sung-mui-3-vac-xin-covid-19-giup-mien-dich-trong-bao-lau-440701.html