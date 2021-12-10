Tiêm nhắc lại, bổ sung mũi 3 vắc-xin Covid-19 giúp miễn dịch trong bao lâu?

Xã hội 10/12/2021 08:21

Theo chuyên gia, cần nghiên cứu thêm mới có thể khẳng định được thời gian tồn lưu miễn dịch của mũi 3 vắc-xin Covid-19 là bao lâu nhưng việc tiêm mũi bổ sung sẽ giúp tăng hiệu quả miễn dịch.

Theo Người Lao động thông tin, dữ liệu từ Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, đến trưa 9/12, cả nước đã tiêm được hơn 130 triệu liều vắc-xin, trong đó khoảng 56 triệu liều là tiêm mũi 2, đạt hơn 70% dân số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19.

Đại diện Bộ Y tế cho biết, hiện một số đã phương đã chuẩn bị tiêm mũi 3 cho người dân. Theo kế hoạch, trong 2 quý đầu năm 2022 sẽ tiêm đủ mũi 3 cho người dân. Toàn bộ vắc-xin tiêm chủng là vắc-xin công nghệ mNRA và virus vector (Pfizer, Moderna và AstraZeneca...).

Tiêm nhắc lại, bổ sung mũi 3 vắc-xin Covid-19 giúp miễn dịch trong bao lâu? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến việc tiêm trộn mũi 3 vắc-xin Covid-19 là mũi bổ sung và mũi tăng cường, PGS-TS Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, mũi nhắc lại có thể sử dụng cùng loại vắc-xin với liều cơ bản hoặc vắc-xin mRNA (Pfizer, Mordena...); nếu trước đó đã tiêm các loại vắc-xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc-xin mRNA.

Đối với những người đã tiêm vắc-xin Vero Cell có thể tiêm nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc-xin mRNA hoặc vắc-xin virus vector (vắc-xin Astrazeneca)

Cũng theo bà Dương Thị Hồng, tiêm mũi nhắc lại, bổ sung đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo, tuy nhiên các quốc gia đều mới triển khai mũi tiêm mũi này. Do đó, cần phải có thời gian và nghiên cứu trong tương lai thì mới có thể khẳng định thời gian tồn lưu miễn dịch bảo vệ người được tiêm chủng phòng Covid-19 trong bao lâu. Tuy nhiên, việc tiêm mũi bổ sung sẽ giúp tăng cường trí nhớ miễn dịch, giúp gia tăng hiệu quả miễn dịch.

Các nhà sản xuất trên thế giới cho biết, hiện nay vắc-xin Covid-19 đang sử dụng có thời gian hiệu lực kháng thể bảo vệ sau tiêm chỉ 6 đến 8 tháng, hết thời hạn này sẽ phải tiêm nhắc lại.

Từ khóa:   dự kiến tiêm vaccine mũi 3 tiêm vaccine mũi 3 miễn dịch trong bao lâu tiêm vắc xin mũi 3

TIN MỚI NHẤT

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 59 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số