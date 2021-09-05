Thủ tướng Chính phủ truy tặng bằng khen cho chủ quán cơm chay từ thiện Vũ Quốc Cường và 17 cá nhân có nhiều thành tích hỗ trợ phòng, chống dịch

Xã hội 05/09/2021 08:08

1 trong 18 cá nhân được truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có anh Vũ Quốc Cường, chủ quán cơm chay thiện nguyện ở TP.HCM.

Theo thông tin của báo Chính phủ, ngày 4/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1458/QĐ-TTg truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 18 cá nhân thuộc TPHCM đã có nhiều thành tích và đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

1 trong 18 cá nhân được truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ lần này có anh Vũ Quốc Cường, thường được biết đến với cái tên Cường Béo - chủ quán cơm chay thiện nguyện Cường Béo, đã cùng gia đình và bạn bè hỗ trợ tuyến đầu chống dịch từ khi dịch bệnh bùng phát.

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Anh Vũ Quốc Cường ( Cường Béo) được truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: Internet

Cụ thể 18 cá nhân được truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm:

1. Ông Vũ Quốc Cường, địa chỉ thường trú: số 151A, đường Tôn Thất Đạm, Khu phố 6, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Ông Phan Văn Quang, địa chỉ thường trú: số 170/33, đường Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh;

3. Ông Nguyễn Minh Hải, địa chỉ thường trú: số 671/10, đường Đoàn Văn Bơ, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh;

4. Ông Trịnh Huỳnh, địa chỉ thường trú: số 884/21, đường Đoàn Văn Bơ, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh;

5. Ông Bùi Văn Lanh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh;

6. Ông Lê Văn Út, nguyên cán bộ Hội Chữ thập đỏ Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh;

7. Ông Nguyễn Phú Hiếu, địa chỉ thường trú: số 57/3A Tổ 79, Khu phố 7, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh;

8. Ông Nguyễn Văn Thức, địa chỉ thường trú: số 145/63, đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò vấp, Thành phố Hồ Chí Minh;

9. Ông Nguyễn Vũ Huy Hoàng, nguyên Chiến sĩ Dân quân thường trực phường Tân Thành, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh;

10. Bà Nguyễn Thị Cúc, nguyên Tổ trưởng Tổ dân phố 56, thành viên Tổ COVID cộng đồng phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh;

11. Ông Võ Văn Huệ, nguyên Tổ trưởng Tổ dân phố 44, thành viên Tổ COVID cộng đồng phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh;

12. Ông Phan Hồng Phong, nguyên Trưởng Khu phố 8, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh;

13. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, nguyên Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 8, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh;

14. Ông Dương Đình Hải, nguyên Bảo vệ dân phố Khu phố 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh;

15. Ông Lâm Văn Hiệp, nguyên Tổ trưởng Tổ dân phố 130, Khu phố 21, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh;

16. Bà Ngô Thị Thu Tâm, nguyên Tổ phó Tổ dân phố 6, Khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh;

17. Ông Đinh Chánh Định, nguyên Bảo vệ dân phố Khu phố 5, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

18. Ông Nguyễn Anh Pháp, nguyên Cộng tác viên trật tự đô thị, Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin của VOV,vn, trước đó, ngày 28/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi chị Nguyễn Thị Tuyết Lan - vợ anh Vũ Quốc Cường, đã qua đời vì nhiễm virus Covid-19. Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ông rất buồn khi biết tin anh Vũ Quốc Cường đã qua đời vì nhiễm virus Covid-19. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh những việc làm thiện nguyện cao đẹp của anh Cường như những bông hoa sen sẽ tiếp tục tỏa hương thơm, nhắc nhở và khơi dậy hơn nữa những trái tim nhân ái, những lẽ sống cao đẹp, cống hiến vì cộng đồng và xã hội.

Chủ tịch nước gửi thư đến vợ anh Vũ Quốc Cường, tình nguyện viên qua đời vì nhiễm SARS-CoV-2

Chủ tịch nước gửi thư đến vợ anh Vũ Quốc Cường, tình nguyện viên qua đời vì nhiễm SARS-CoV-2

"Tôi mong chị cùng với các cháu và gia đình ta lúc này hãy mạnh mẽ như cách sống, niềm tin và tinh thần thiện nguyện của anh Vũ Quốc Cường", Chủ tịch nước bày tỏ trong thư chia buồn.

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