Thủ tướng Chính phủ truy tặng bằng khen cho chủ quán cơm chay từ thiện Vũ Quốc Cường và 17 cá nhân có nhiều thành tích hỗ trợ phòng, chống dịch

Theo thông tin của báo Chính phủ, ngày 4/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1458/QĐ-TTg truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 18 cá nhân thuộc TPHCM đã có nhiều thành tích và đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

1 trong 18 cá nhân được truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ lần này có anh Vũ Quốc Cường, thường được biết đến với cái tên Cường Béo - chủ quán cơm chay thiện nguyện Cường Béo, đã cùng gia đình và bạn bè hỗ trợ tuyến đầu chống dịch từ khi dịch bệnh bùng phát.