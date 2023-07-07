Thú cưng nhưng rất "báo": Vụ cháy tại tầng 25 chung cư Hà Nội do mèo... bật bếp từ?

Liên quan tới vụ cháy trong căn hộ chung cư ở tầng 25, ngày 7/7, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, qua xác minh làm rõ, cảnh sát đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ hỏa hoạn.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 7/7, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, qua xác minh làm rõ, cảnh sát đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ hỏa hoạn.

"Qua nhận định ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực bếp từ, nguyên nhân sơ bộ có thể là do vật nuôi chạy qua, tác động đến nút cảm ứng làm khởi động bếp từ, dẫn đến cháy. Chủ nhà cho biết có nuôi mèo trong căn hộ", chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm thông tin.

Nơi xuất phát vụ cháy - Ảnh: Dân Trí

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Lao Động, khoảng 19h38 ngày 3/7, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin cháy tại căn hộ tầng 25 toà nhà The Sun, phường Mễ Trì.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động phương tiện, lực lượng có mặt tiếp cận căn hộ tầng 25 xác định vị trí cháy, tổ chức tìm kiếm cứu nạn và xử lí sự cố.

Khi lực lượng cứu hoả có mặt, khói bao trùm căn phòng, vị trí cháy khu vực phòng bếp, tổ công tác sử dụng thiết bị PCCC của toà nhà xử lý kịp thời, phối hợp dập lửa, đẩy khói ra ngoài, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Tòa chung cư xảy ra vụ cháy - Ảnh: Lao động

Quan sát tại hiện trường, tổ công tác nhận thấy khu vực cháy khoảng 1m2 trong không gian bếp của căn hộ, tại đây ghi nhận thiết bị điện bị cháy biến dạng nghi lò vi sóng.

Khi xảy ra sự cố, căn phòng không có chủ nhân ở nhà.

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