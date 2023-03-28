Thót tim giải cứu 2 người trong đám cháy giữa trung tâm Đà Nẵng

Phát hiện còn 2 người đang mắc kẹt bên trong, lực lượng chức năng nhanh chóng dùng búa đập tường để tiếp cận, đưa nạn nhân đến nơi an toàn.

Theo thông tin từ VOV, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng đã tiếp cận phía sau căn nhà, dùng dụng cụ phá tường và đột nhập vào bên trong nhanh chóng đưa 2 nạn nhân ra ngoài an toàn.

Cụ thể, vào lúc 0 giờ 35 phút sáng nay (28/3), nhận tin báo có vụ cháy xảy ra tại địa chỉ 319/2 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hải Châu đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện có mặt tại hiện trường khẩn trương dập tắt đám cháy; kịp thời cứu 2 người đang mắc kẹt trong căn nhà thoát nạn.

Một nạn nhân trong vụ hỏa hoạn được lực lượng Công an ứng cứu kịp thời - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, qua điều tra ban đầu, thời điểm trên, người dân xung quanh phát hiện đám cháy nên hô hoán cho người trong nhà, đồng thời điện báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC-CNCH Công an quận Hải Châu lập tức điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Xác nhận có 2 người bị kẹt trong đám cháy, các chiến sĩ quyết định tiếp cận phía sau nhà, dùng búa đập tường tiến vào trong. Sau đó, 2 người mắc kẹt được đưa đến nơi an toàn. Đến 1 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Hiện tại, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

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