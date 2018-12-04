Thông tin thiếu nữ 15 tuổi sinh con, bị chồng bắt đi ăn xin gây xôn xao: Công an lên tiếng

Xã hội 04/12/2018 11:28

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một sản phụ có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, bị bắt đi ăn xin khiến nhiều người thương cảm.

Hơn 1 tuần nay, người dân Bạc Liêu bàn tán xôn xao về thông tin sản phụ 15 tuổi sinh con trai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh không có người thân bên cạnh, lại bị đánh đập và bắt đi ăn xin.

Hôm nay (4/12), Công an TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã lên tiếng khẳng định thông tin trên là sai sự thật. 

Thông tin thiếu nữ 15 tuổi sinh con, bị chồng bắt đi ăn xin gây xôn xao: Công an lên tiếng - Ảnh 1

Sản phụ Đ. khi đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu

Trước đó không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một sản phụ hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Người này có hoàn cảnh khó khăn, bỏ nhà đi lang thang, không nơi nương tựa, bị hành hạ, đánh đập, bắt đi ăn xin và có thai mà không biết. Chủ nhân bài viết trên Facebook kêu gọi mọi người giúp đỡ sản phụ này.

Chỉ sau thời gian ngắn, thông tin trên đã thu hút hơn 21.000 lượt like và gần 50.000 lượt chia sẻ. Hàng trăm người đã đến khoa sản cho tiền và quà, thậm chí không ít người kéo đến đây xem mặt sản phụ chỉ vì...hiếu kỳ gây mất an ninh trật tự.

Theo điều tra, sản phụ trong bài viết là chị T.T.D.Đ. (18 tuổi, quê quán thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau). Chị Đ. có cha là ông T.T. (53 tuổi) và mẹ là bà T.T.P. (43 tuổi), ngoài ra còn có 3 anh chị em nữa. Năm 2016, cả nhà Đ. lên TPHCM sinh sống.

Trước đó vào năm 2015, Đ. bỏ nhà đi lang thang, xin tiền người dân sống qua ngày. Đầu năm 2017, Đ. đến TP. Bạc Liêu làm ăn xin. 

Cuối năm 2017, trong một lần ăn nhậu cùng bạn bè, chị Đ. quen biết một thanh niên tên Lê Thanh N. (24 tuổi, ngụ phường 2, TP Bạc Liêu). Một thời gian sau, cả hai chung sống như vợ chồng. Hàng ngày, N. đi làm thuê còn Đ. thì đi xin tiền của người khác.

Khoảng tháng 5/2018, chị Đ. phát hiện mình mang thai đã được 3 tháng. Sau đó, N. đưa Đ. lên TPHCM ở với "nhà vợ". Tuy nhiên chỉ được 1 tháng, cả hai lại đi lang bạt kiếm sống.

Ngày 21/11, chị Đ. sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Do không có tiền, cả hai bàn bạc với nhau nếu có ai hỏi sẽ nói rằng chị Đ. mồ côi cha mẹ, không có anh chị em, hàng ngày bị chồng đánh đập thậm tệ để người khác thương hại cho tiền.

Sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhiều người đã ủng hộ chị Đ. số tiền khoảng 11 triệu đồng cùng nhiều vật dụng dành cho trẻ sơ sinh. Chị Đ. đã trích 3 triệu đồng để thanh toán viện phí. 

Khi sự việc bại lộ, N. sợ bị xử lý nên đã trốn tránh, không đến chăm sóc chị Đ.

Đến ngày 24/11, chị Đ. xuất viện và đến nhà chú ruột của mình là ông T.H. (51 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) tá túc.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Bạc Liêu tiếp tục xác minh và làm rõ.

Lại phát hiện thi thể bé sơ sinh bị vứt bên vệ đường gần cổng trường cấp 3

Lại phát hiện thi thể bé sơ sinh bị vứt bên vệ đường gần cổng trường cấp 3

Nhiều người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể bé sơ sinh bị vứt bên vệ đường, gần cổng trường cấp 3.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng bạo hành vợ câu chuyện gây sốc hình ảnh gây xôn xao nóng trên mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 4 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày