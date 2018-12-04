Thông tin thiếu nữ 15 tuổi sinh con, bị chồng bắt đi ăn xin gây xôn xao: Công an lên tiếng

Hơn 1 tuần nay, người dân Bạc Liêu bàn tán xôn xao về thông tin sản phụ 15 tuổi sinh con trai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh không có người thân bên cạnh, lại bị đánh đập và bắt đi ăn xin.

Trước đó không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một sản phụ hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Người này có hoàn cảnh khó khăn, bỏ nhà đi lang thang, không nơi nương tựa, bị hành hạ, đánh đập, bắt đi ăn xin và có thai mà không biết. Chủ nhân bài viết trên Facebook kêu gọi mọi người giúp đỡ sản phụ này.

Chỉ sau thời gian ngắn, thông tin trên đã thu hút hơn 21.000 lượt like và gần 50.000 lượt chia sẻ. Hàng trăm người đã đến khoa sản cho tiền và quà, thậm chí không ít người kéo đến đây xem mặt sản phụ chỉ vì...hiếu kỳ gây mất an ninh trật tự.

Theo điều tra, sản phụ trong bài viết là chị T.T.D.Đ. (18 tuổi, quê quán thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau). Chị Đ. có cha là ông T.T. (53 tuổi) và mẹ là bà T.T.P. (43 tuổi), ngoài ra còn có 3 anh chị em nữa. Năm 2016, cả nhà Đ. lên TPHCM sinh sống.

Trước đó vào năm 2015, Đ. bỏ nhà đi lang thang, xin tiền người dân sống qua ngày. Đầu năm 2017, Đ. đến TP. Bạc Liêu làm ăn xin.

Cuối năm 2017, trong một lần ăn nhậu cùng bạn bè, chị Đ. quen biết một thanh niên tên Lê Thanh N. (24 tuổi, ngụ phường 2, TP Bạc Liêu). Một thời gian sau, cả hai chung sống như vợ chồng. Hàng ngày, N. đi làm thuê còn Đ. thì đi xin tiền của người khác.

Khoảng tháng 5/2018, chị Đ. phát hiện mình mang thai đã được 3 tháng. Sau đó, N. đưa Đ. lên TPHCM ở với "nhà vợ". Tuy nhiên chỉ được 1 tháng, cả hai lại đi lang bạt kiếm sống.

Ngày 21/11, chị Đ. sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Do không có tiền, cả hai bàn bạc với nhau nếu có ai hỏi sẽ nói rằng chị Đ. mồ côi cha mẹ, không có anh chị em, hàng ngày bị chồng đánh đập thậm tệ để người khác thương hại cho tiền.

Sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhiều người đã ủng hộ chị Đ. số tiền khoảng 11 triệu đồng cùng nhiều vật dụng dành cho trẻ sơ sinh. Chị Đ. đã trích 3 triệu đồng để thanh toán viện phí.

Khi sự việc bại lộ, N. sợ bị xử lý nên đã trốn tránh, không đến chăm sóc chị Đ.

Đến ngày 24/11, chị Đ. xuất viện và đến nhà chú ruột của mình là ông T.H. (51 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) tá túc.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Bạc Liêu tiếp tục xác minh và làm rõ.