Bị hỏi 'tại sao đẹp trai lại đi ăn cắp', thanh niên hất tóc đáp trả khiến ai nấy sững sờ

Xã hội 03/12/2018 22:30

"Bó tay, thái độ chẳng hối cải gì cả"; "Câu  trả lời vừa thách thức vừa giống như tự hào lắm vậy"... là hai trong vô số bình luận bức xúc mà dân mạng dành cho thanh niên này.

Những hình ảnh ghi lại cảnh người dân bắt trộm hiện đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Khi được hỏi tại sao đẹp trai mà lại đi ăn trộm, câu trả lời của nam thanh niên khiến ai nấy vô cùng sững sờ.

Bị hỏi 'tại sao đẹp trai lại đi ăn cắp', thanh niên hất tóc đáp trả khiến ai nấy sững sờ - Ảnh 1
Nam thanh niên bị bắt quả tang ăn trộm có gương mặt sáng sủa - Ảnh: Facebook

Cụ thể, một nam thanh niên trẻ tuổi với gương mặt sáng sủa, điển trai đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy bất thành tại quận Gò Vấp, TPHCM. Nhiều người dân đã kịp thời phát hiện, vây bắt tên trộm và đưa về trụ sở công an giải quyết.

Trong lúc bắt giữ nam thanh niên, một người dân thấy gương mặt anh ta sáng sủa liền buột miệng hỏi: "Đẹp trai vậy sao lại đi ăn cắp hả em?".

Nam thanh niên đáp trả với thái độ lạnh lùng, bất cần: "Ủa, đẹp trai thì không được đi ăn cắp hả dì Hai".

Câu trả lời của tên trộm khiến ai nấy sững sờ. Dù đang bị người dân vây bắt vì hành vi trộm xe, nam thanh niên vẫn tỏ ra bình tĩnh, không hề sợ hãi hay hối hận.

Bị hỏi 'tại sao đẹp trai lại đi ăn cắp', thanh niên hất tóc đáp trả khiến ai nấy sững sờ - Ảnh 2
Khi được hỏi 'Đẹp trai vậy sao lại đi ăn cắp hả em?'... - Ảnh: Facebook
Bị hỏi 'tại sao đẹp trai lại đi ăn cắp', thanh niên hất tóc đáp trả khiến ai nấy sững sờ - Ảnh 3
...nam thanh niên thẳng thừng đáp trả: 'Ủa đẹp trai thì không được đi ăn cắp hả?' khiến nhiều người sững sờ - Ảnh: Facebook

Câu chuyện này đã được một số cư dân mạng đăng tải lên mạng xã hội, chỉ sau thời gian ngắn đã thu hút hàng ngàn bình luận từ cộng đồng mạng.

"Bó tay, thái độ chẳng hối cải gì cả"; "Mặt mũi sáng sủa vậy thiếu gì việc làm mà đi ăn trộm"; "Ngông nghênh hết sức"; "Câu  trả lời vừa thách thức vừa giống như tự hào lắm vậy"..., dân mạng bức xúc. 

Hiện câu chuyện vẫn đang được dân mạng chuyền tay nhau và bàn tán rôm rả. 

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