UBND xã vừa nhận được báo cáo từ Công an xã về việc một người đàn ông vừa nhảy cầu Thanh Trì, đoạn qua địa bàn xã.

Theo thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, nghi phạm sát hại cô gái trẻ đã điều khiển xe taxi di chuyển lên cầu Thanh Trì, rồi bất ngờ xuống xe, nhảy xuống sông Hồng.

Cụ thể, khoảng 16h chiều cùng ngày, UBND xã Đông Dư nhận được báo cáo nhanh từ Công an xã Đông Dư về việc một người đàn ông điều khiển xe ô tô taxi biển kiểm soát tỉnh Bắc Ninh di chuyển lên cầu Thanh Trì. Tiếp đó, người này dừng xe giữa cầu, mở cửa rồi bất ngờ nhảy xuống sông Hồng.

Vị lãnh đạo cho biết, công an xã Đông Dư nhận tin báo từ Công an tỉnh Bắc Ninh về việc đang truy bắt nghi phạm sát hại cô gái ở TP. Bắc Ninh.

Hiện trường nơi nghi phạm bỏ xe ô tô, nhảy cầu Thanh Trì. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Người này hiện đang được Công an tỉnh Bắc Ninh xác định xem có phải là nghi phạm điều khiển xe taxi lên cầu Thanh Trì rồi nhảy xuống sông Hồng. Hiện UBND và Công an xã Đông Dư đang phối hợp xác minh, tìm kiếm người nhảy cầu với các lực lượng thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Theo Báo VTC News trước đó, khoảng 15h ngày 17/10, tại đường Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh, một phụ nữ bị kẻ này dùng dao đâm nhiều nhát vào người, tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là N.T.P (SN 1996, quê Đại Từ, Thái Nguyên).

Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Ảnh: VTC News

Nhận tin báo, Công an TP Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và tổ chức truy bắt nghi phạm.

Đây không phải là lần đầu tiên vụ việc tương tự xảy ra ở Bắc Ninh.

