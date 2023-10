Nóng: Phát hiện bộ xương đã phân hủy, không còn phần đầu tại bãi đất trống ở Bình Dương

Một số người dân phát hiện một bộ xương người tại một khu đất trống nằm trên đường Thuận Giao 28, thuộc phường Thuận Giao (TP Thuận An).

Theo Báo PLO, chiều 17-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An đang điều tra làm rõ vụ việc phát hiện một bộ xương người.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm điều tra làm rõ.

Khu đất trống phát hiện bộ xương người. Ảnh: PLO

Tại hiện trường, cơ quan công an đã phát hiện phần đầu của bộ xương gần đó. Hiện tại, cơ quan điều tra đang điều tra để làm rõ vụ việc.

Cũng theo Báo Thanh Niên, trên địa bàn tỉnh Bình Dương từng phát hiện vụ việc tương tự vào 10.2022. Cụ thể, một bộ xương người được tìm thấy trong bãi đất trống được , bên cạnh có 1 chiếc nhẫn vàng.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 10.10, người dân bất ngờ phát hiện có một bộ xương ở bãi đất trống thuộc P.An Thạnh, TP.Thuận An (gần quốc lộ 13). Sự việc sau đó nhanh chóng được trình báo cơ quan công an.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP.Thuận An đã đến phong tỏa hiện trường, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, dáng người cao. Nạn nhân đã tử vong cách đây nhiều ngày, thi thể bị phân hủy hết chỉ còn lại bộ xương, nhiều chỗ có màu đen cháy sém, không thể nhận dạng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 1 chiếc nhẫn vàng có ký hiệu của một tiệm vàng tại P.Lái Thiêu (TP.Thuận An).

