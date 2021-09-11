Thông tin mới nhất vụ mì Hảo Hảo có chứa chất cấm Ethylene Oxide vượt ngưỡng quy định

Xã hội 11/09/2021 16:47

Trong công văn Bộ Công Thương gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo về vụ việc cho biết, mì Hảo Hảo sản xuất trong nước và lô hàng xuất khẩu không chứa chất Ethylene Oxide và vẫn đảm bảo quy định của Việt Nam.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, sáng 11/9, trong diễn đàn “Thúc đẩy kết nối cung cầu nông sản và thực phẩm tươi sống cho TPHCM trong điều kiện COVID-19”, bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM thông tin về vụ mì Hảo Hảo có chất cấm EO. Lúc đầu, khi nhận được thông tin này từ châu Âu, doanh nghiệp sản xuất đến cả các đơn vị cung ứng, người tiêu dùng đều thấy rất hoang mang. Tuy nhiên, phía Công ty Acecook khẳng định, họ không sử dụng chất EO trong sợi mì nhưng không biết trong hành lá, rau, củ quả, bao bì có bị nhiễm hay không.

Bà Chi cho hay: “Acecook là doanh nghiệp FDI nên rất thận trọng làm theo quy định. Ban An toàn thực phẩm TP.HCM là đơn vị được giao đi kiểm tra. Về phía Acecook, họ đã đưa sản phẩm xuất khẩu châu Âu và sản phẩm tại thị trường Việt Nam đi kiểm tra tại 2 trung tâm kiểm định chất lượng uy tín ở nước ngoài. Đến chiều ngày hôm kia, họ thông báo: kết quả với hội, các sản phẩm này hoàn toàn không có chất EO. Còn việc châu Âu phát hiện có chất EO, công ty đang phối hợp làm rõ xem trong quá trình lưu hành ở bên kia có bị ảnh hưởng gì hay không. Doanh nghiệp cho biết sáng thứ 2 tuần tới họ sẽ tổ chức họp báo để công bố thông tin”.

Thông tin mới nhất vụ mì Hảo Hảo có chứa chất cấm Ethylene Oxide vượt ngưỡng quy định - Ảnh 1
hía Công ty Acecook khẳng định, họ không sử dụng chất EO trong sợi mì - Ảnh: Tiền Phong

Ông Trần Thanh nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, với tư cách là một đơn vị thành viên trong việc kiểm định chất lượng sản phẩm xuất khẩu sang thị trường châu Âu, sau khi xuất hiện thông tin Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo Văn phòng SPS Việt Nam nhanh chóng phối hợp, xác minh thông tin.

Đến nay, bộ khẳng định các sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu đi châu Âu đều đảm bảo yêu cầu thị trường. Tuy nhiên, có thể trong quá trình lưu hành sản phẩm đã phát sinh vấn đề ngoài ý muốn.

Đồng thời, trong công văn Bộ Công Thương gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo về vụ việc cũng cho biết, đối với mỳ Hảo Hảo tiêu thụ trong nước, đến nay vẫn đảm bảo quy định của Việt Nam. Sắp tới Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm rõ một số thực phẩm khác.

Trước đó, châu Âu thông báo mì Hảo Hảo, miến Good của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam và mì khô vị bò gà của Công ty Cổ phần Thực phẩm Thiên Hương có chứa chất cấm EO. Kết quả phân tích EO trên hệ thống cảnh báo nhanh của châu Âu, mì Hảo Hảo có dư lượng 0,066 mg/kg; mỳ khô vị bò gà 0,052 mg/kg trong khi quy định của EU là dưới ngưỡng 0,05 mg/kg.

Bộ Công thương thông tin vụ mì Hảo Hảo bị thu hồi: Do dịch bệnh nên cần thời gian phối hợp với các bộ, ngành để làm rõ vấn đề

Bộ Công thương thông tin vụ mì Hảo Hảo bị thu hồi: Do dịch bệnh nên cần thời gian phối hợp với các bộ, ngành để làm rõ vấn đề

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải chia sẻ thông tin về vụ việc các sản phẩm thực phẩm mì Hảo Hảo của Công ty cổ phần Acecook và miến của Công ty Thiên Hương bị một số nước thu hồi.

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