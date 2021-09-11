Thông tin mới nhất vụ mì Hảo Hảo có chứa chất cấm Ethylene Oxide vượt ngưỡng quy định

Theo báo Tiền Phong đưa tin, sáng 11/9, trong diễn đàn “Thúc đẩy kết nối cung cầu nông sản và thực phẩm tươi sống cho TPHCM trong điều kiện COVID-19”, bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM thông tin về vụ mì Hảo Hảo có chất cấm EO. Lúc đầu, khi nhận được thông tin này từ châu Âu, doanh nghiệp sản xuất đến cả các đơn vị cung ứng, người tiêu dùng đều thấy rất hoang mang. Tuy nhiên, phía Công ty Acecook khẳng định, họ không sử dụng chất EO trong sợi mì nhưng không biết trong hành lá, rau, củ quả, bao bì có bị nhiễm hay không.

Bà Chi cho hay: “Acecook là doanh nghiệp FDI nên rất thận trọng làm theo quy định. Ban An toàn thực phẩm TP.HCM là đơn vị được giao đi kiểm tra. Về phía Acecook, họ đã đưa sản phẩm xuất khẩu châu Âu và sản phẩm tại thị trường Việt Nam đi kiểm tra tại 2 trung tâm kiểm định chất lượng uy tín ở nước ngoài. Đến chiều ngày hôm kia, họ thông báo: kết quả với hội, các sản phẩm này hoàn toàn không có chất EO. Còn việc châu Âu phát hiện có chất EO, công ty đang phối hợp làm rõ xem trong quá trình lưu hành ở bên kia có bị ảnh hưởng gì hay không. Doanh nghiệp cho biết sáng thứ 2 tuần tới họ sẽ tổ chức họp báo để công bố thông tin”.