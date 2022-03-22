Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với Trần Văn Lượng về tội Giết người.

Theo báo Giao thông đưa tin, ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với Trần Văn Lượng (SN 1988, trú tại xã Sơn Nam, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự.

Tại cơ quan công an, đối tượng Lượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trước khi gây án, Lượng không có điều tiếng xấu tại địa phương. Hành vi gây án bộc phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Vietnamnet

Theo Vietnamnet đưa tin trước đó, khoảng 20h ngày 20/3, chính quyền địa phương nhận được tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng tại xã Sơn Nam (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) khiến 2 người chết. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc mâu thuẫn tình cảm, vợ chồng anh Trần Văn Lượng (SN 1988) và chị Trần Thị V. (SN 1987, cùng trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) đã ly thân với nhau.

Chị V. ở tạm tại ngôi nhà của anh trai tại xã Sơn Nam. Trong quá trình sống tại đây, chị V. có đưa anh Tr.X.Ph. (trú huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) về nhà.

Tối ngày 20/3, Trần Văn Lượng đã dùng dao xông đến nhà sát hại vợ và nhân tình của vợ. Anh Ph. tử vong ngay tại chỗ, chị V. tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Lượng đã đầu thú.

Chồng dùng dao sát hại dã man vợ và nhân tình của vợ tại phòng trọ vì ghen tuông Trong quá trình sống ly thân, phát hiện vợ có người mới, người đàn ông này ngay lập tức dùng dao đến nhà trọ sát hại vợ và nhân tình của vợ một cách dã man.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-nhat-vu-chong-sat-hai-da-man-vo-va-nhan-tinh-cua-vo-o-tuyen-quang-457392.html