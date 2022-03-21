Chồng dùng dao sát hại dã man vợ và nhân tình của vợ tại phòng trọ vì ghen tuông

Xã hội 21/03/2022 09:27

Trong quá trình sống ly thân, phát hiện vợ có người mới, người đàn ông này ngay lập tức dùng dao đến nhà trọ sát hại vợ và nhân tình của vợ một cách dã man.

Dẫn tin từ VietNam Net sáng 21/3, Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người thiệt mạng vừa xảy ra trên địa bàn. Theo đó, khoảng 20h ngày 20/3, cơ quan chức năng nhận được tin báo về một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Bước đầu điều tra, người gây nên vụ việc là Trần Văn Lượng (34 tuổi), sau khi gây án, Lượng đã đến cơ quan công an đầu thú. Theo khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm với vợ là chị Trần Thị V. (35 tuổi) nên cả hai đã sống ly thân.

Chồng dùng dao sát hại dã man vợ và nhân tình của vợ tại phòng trọ vì ghen tuông - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: VietNam Net)

Trong quá trình sống ly thân, chị V. chuyển ra ngoài ở trọ tại thôn Bình Man (xã Sơn Nam). Trong quá trình sinh sống tại đây, chị V. thường xuyên đưa nhân tình là anh Trần Xuân P. (trú huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) về ở cùng.

Phát hiện sự việc, tối 20/3, Lượng đã dùng dao xông đến khu nhà trọ giết vợ và nhân tình của vợ một cách dã man. Hậu quả, anh Ph. tử vong ngay tại chỗ, chị V. tử vong trên đường đi cấp cứu. Lãnh đạo UBND xã Sơn Nam cho biết vợ chồng Lượng hiện có 3 người con.

Hiện vụ án đang được các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Sơn Dương và Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ.

 

 

Người đàn ông bị cắt cổ, tử vong trước hiên nhà ở Bình Phước: Lời khai ban đầu của nghi phạm

Người đàn ông bị cắt cổ, tử vong trước hiên nhà ở Bình Phước: Lời khai ban đầu của nghi phạm

Nghi can cắt cổ người đàn ông trước hiên nhà khai nhận do mâu thuẫn trong lúc chơi game bắn cá.

Xem thêm
Từ khóa:   sát hại vợ cùng nhân tình giết vợ chồng giết vợ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 22 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số