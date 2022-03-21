Trong quá trình sống ly thân, phát hiện vợ có người mới, người đàn ông này ngay lập tức dùng dao đến nhà trọ sát hại vợ và nhân tình của vợ một cách dã man.

Dẫn tin từ VietNam Net sáng 21/3, Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người thiệt mạng vừa xảy ra trên địa bàn. Theo đó, khoảng 20h ngày 20/3, cơ quan chức năng nhận được tin báo về một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Bước đầu điều tra, người gây nên vụ việc là Trần Văn Lượng (34 tuổi), sau khi gây án, Lượng đã đến cơ quan công an đầu thú. Theo khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm với vợ là chị Trần Thị V. (35 tuổi) nên cả hai đã sống ly thân.

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: VietNam Net)

Trong quá trình sống ly thân, chị V. chuyển ra ngoài ở trọ tại thôn Bình Man (xã Sơn Nam). Trong quá trình sinh sống tại đây, chị V. thường xuyên đưa nhân tình là anh Trần Xuân P. (trú huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) về ở cùng.

Phát hiện sự việc, tối 20/3, Lượng đã dùng dao xông đến khu nhà trọ giết vợ và nhân tình của vợ một cách dã man. Hậu quả, anh Ph. tử vong ngay tại chỗ, chị V. tử vong trên đường đi cấp cứu. Lãnh đạo UBND xã Sơn Nam cho biết vợ chồng Lượng hiện có 3 người con.

Hiện vụ án đang được các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Sơn Dương và Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ.

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