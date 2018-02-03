Người mẹ cho biết thầy giáo đã bồi thường tiền viện phí và chăm sóc sức khỏe cho nam sinh 50 triệu đồng. Hiện gia đình đã lên công an rút đơn kiện và không yêu cầu giám định sức khỏe.

Liên quan đến vụ việc em Cao Kiên Cường (học lớp 9B, trường THCS Xuân Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) tố bị thầy giáo đánh tụ máu não phải nhập viện phẫu thuật, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (mẹ em Cường) cho biết con trai đã đi học bình thường trở lại từ hôm 25/1.

Hiện tại, em Cường vẫn đang được theo dõi, uống thuốc hàng ngày và tránh hoạt động mạnh. Sau khi ra viện, bác sĩ hẹn 2 tuần sau quay lại tái khám.

Nam sinh bị thầy giáo thể dục đánh tụ máu não đã đi học trở lại - Ảnh: GĐCC

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chị Hiền cho biết thầy giáo thể dục Nguyễn Văn Chức (người bị tố đánh em Cường) đã đến xin lỗi gia đình, mong được bỏ qua sự việc. Thầy Chức ký xác nhận trong vòng 1 năm nếu nam sinh vẫn bị di chứng bởi vết thương cũ thì phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, thầy giáo cũng đã bồi thường tiền viện phí và chăm sóc sức khỏe cho em Cường 50 triệu đồng. Hiện chị Hiền đã lên công an rút đơn kiện và không yêu cầu giám định sức khỏe.

Như đã đưa tin, sự việc xảy ra hôm 9/1 trong giờ thể dục của lớp 9B trường THCS Xuân Sơn. Hôm đó trời mưa nên thầy Chức cho cả lớp ngồi trong phòng học tự quản. Vì Cường ngồi sai vị trí nên bị thầy tát liên tiếp 3 cái vào mặt khiến em choáng váng đập đầu vào thanh sắt trên cửa sổ. Đến tối cùng ngày, Cường đau đầu không chịu nổi nữa nên kể bố mẹ nghe. Gia đình đưa em đến Bệnh viện 103 khám, các bác sĩ kết luận em Cường bị tổn thương ở vùng đầu, gây tụ máu não. Sau đó chuyển lên Bệnh viện Thụy Điển hút máu tụ 4 lần nhưng không hết. Gia đình tiếp tục đưa em Cường đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) phẫu thuật.

Quảng Ninh: Thầy giáo thể dục bị tố đánh học sinh tụ máu não, phải nhập viện phẫu thuật Mẹ nam sinh tỏ ra vô cùng bức xúc vì cho rằng thầy giáo trốn tránh trách nhiệm, không chịu đền bù chi phí phẫu thuật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-nhat-ve-nam-sinh-bi-thay-giao-danh-tu-mau-nao-phai-nhap-vien-270252.html