Mẹ nam sinh tỏ ra vô cùng bức xúc vì cho rằng thầy giáo trốn tránh trách nhiệm, không chịu đền bù chi phí phẫu thuật.

Cách đây ít giờ, chị Nguyễn Thị Thu Hiền đăng bài viết lên trang cá nhân tố thầy giáo thể dục đánh con trai mình là bé Cao Kiên Cường (học lớp 9B, trường THCS Xuân Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đến mức tụ máu não, phải nhập viện phẫu thuật. Mẹ nam sinh tố thầy giáo đánh con mình tụ máu não - Ảnh: NVCC Theo chị Hiền, sự việc xảy ra vào ngày 9/1 vừa qua. Hôm đó trời mưa nên thầy giáo thể dục tên C. cho cả lớp ngồi trong phòng học tự quản. Vì Cường ngồi sai vị trí nên bị thầy C. tát liên tiếp 3 cái vào mặt khiến em choáng váng đập đầu vào thanh sắt trên cửa sổ.

Trải qua nhiều lần hút máu bầm, sức khỏe nam sinh đã hồi phục - Ảnh: NVCC Đến tối cùng ngày, Cường đau đầu không chịu nổi nữa nên kể bố mẹ nghe. Gia đình đưa em đến Bệnh viện 103 khám, sau đó chuyển lên Bệnh viện Thụy Điển hút máu tụ 4 lần nhưng không hết. Gia đình tiếp tục đưa em Cường đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) phẫu thuật. Hiện em Cường đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục. Mẹ nam sinh cho biết chi phí phẫu thuật gần 50 triệu - Ảnh: NVCC Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chị Hiền cho biết từ hôm em Cường nằm viện phẫu thuật đến giờ, thầy C. và gia đình đã đến bệnh viện xin lỗi và thăm hỏi. Tuy nhiên khi được đề nghị hỗ trợ viện phí với gia đình, thầy C. mượn cớ đang làm nhà nên không có tiền, hứa khi nào em Cường khỏi bệnh về nhà sẽ chịu trách nhiệm. Điều này khiến chị Hiền rất bức xúc vì chi phí phẫu thuật cho con trai đã lên tới gần 50 triệu đồng nhưng thầy C. vẫn cố trốn tránh trách nhiệm.

Hiện em Cường đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) - Ảnh: NVCC "Vợ chồng tôi phải bỏ công bỏ việc đi viện chăm con, nhìn con đau đớn gào khóc mà lòng tôi đau xót. Nếu thầy không có trách nhiệm rõ ràng thì gia đình tôi sẽ báo công an để giải quyết", chị Hiền chia sẻ. Chúng tôi sẽ liên hệ phía thầy giáo C. và tiếp tục thông tin về sự việc đến quý độc giả.

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