Anh trai nữ sinh lớp 11 bị rạch mặt dã man: 'Người đâm em gái tôi không đền bù và tỏ thái độ thách thức'

Tin nóng 10/01/2018 17:26

Anh trai nạn nhân bức xúc cho biết, người rạch mặt em gái mình không đền bù viện phí, vẫn đăng status thách thức lên Facebook khiến gia đình vô cùng tức giận.

Liên quan đến vụ em Đỗ Thị Phương L., học lớp 11 trường THPT Như Thanh, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) bị đối thủ buôn bán rạch mặt dã man, anh Đ.M.C. (anh trai em L.) bày tỏ thái độ vô cùng bức xúc vì người gây thương tích cho em gái mình là Trịnh Thị V. (19 tuổi) vẫn tỏ thái độ nhởn nhơ, thách thức.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, anh C. cho biết, kể từ khi vụ việc xảy ra, V. cùng gia đình đã qua xin lỗi nhưng không hề bồi thường hay có thiện chí chi trả viện phí cho nạn nhân. 

Anh trai nữ sinh lớp 11 bị rạch mặt dã man: 'Người đâm em gái tôi không đền bù và tỏ thái độ thách thức' - Ảnh 1
Nữ sinh bị rạch mặt dã man vì mâu thuẫn buôn bán, khả năng cao sẽ để lại sẹo suốt đời - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh C. cũng thông tin thêm rằng, sau khi rạch mặt em gái mình, V. không hề tỏ ra hối hận, thậm chí đăng status thể hiện thái độ thách thức. Điều này khiến anh và gia đình rất tức giận, quyết tâm đưa sự việc ra pháp luật để chính quyền xử lý đúng người, đúng tội.

Anh trai nữ sinh lớp 11 bị rạch mặt dã man: 'Người đâm em gái tôi không đền bù và tỏ thái độ thách thức' - Ảnh 2
Theo anh trai nạn nhân, người rạch mặt em gái mình không hề tỏ ra hối hận, mà còn đăng status thể hiện thái độ thách thức khiến gia đình anh rất tức giận - Ảnh: Facebook
Anh trai nữ sinh lớp 11 bị rạch mặt dã man: 'Người đâm em gái tôi không đền bù và tỏ thái độ thách thức' - Ảnh 3
Cô gái trẻ vẫn bao biện rằng việc mình làm không hề nghiêm trọng, cư dân mạng đang phản ứng quá đà. Điều này khiến anh trai nạn nhân bức xúc và đáp trả - Ảnh: Facebook
Anh trai nữ sinh lớp 11 bị rạch mặt dã man: 'Người đâm em gái tôi không đền bù và tỏ thái độ thách thức' - Ảnh 4
Cư dân mạng rất phẫn nộ trước hành vi và thái độ của cô gái trẻ - Ảnh: Facebook
Anh trai nữ sinh lớp 11 bị rạch mặt dã man: 'Người đâm em gái tôi không đền bù và tỏ thái độ thách thức' - Ảnh 5
Thậm chí, cô còn "dạy đời" người khác phải sống vị tha vì sống trên đời, không ai tránh khỏi lỗi lầm - Ảnh: Facebook

Nói về tình hình sức khỏe của em L., anh C. cho biết vết thương của em gái đã được điều trị và không có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, em L. bị sốc nặng khi nghe bác sĩ chẩn đoán khả năng cao trên mặt em sẽ để lại sẹo vĩnh viễn. Đặc biệt, vết chém kéo dài từ má trái lên tai trái có thể để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến thính lực. Hiện gia đình đang tập trung điều trị vết thương và ổn định tâm lý cho nữ sinh.

Ngày 8/1, Trung tá Trần Hùng Vương, Trưởng công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan điều tra công an huyện vừa khởi tố vụ án cố ý gây thương tích khiến nữ sinh lớp 11 Đỗ Thị Phương L. bị thương tật nặng nề trên gương mặt. 

Cơ quan công an đang tiến hành giám định thương tật, nhằm sớm khởi tố nghi can Trịnh Thị V. (19 tuổi, người bị tố cáo rạch mặt nữ sinh L.). Hiện, nghi can V. đã được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại.

Nữ sinh lớp 8 bị các bạn bắt quỳ gối, đánh đập dã man trong nhà vệ sinh

Nữ sinh lớp 8 bị các bạn bắt quỳ gối, đánh đập dã man trong nhà vệ sinh

Clip ghi lại cảnh nữ sinh lớp 8 bị bạn bắt quỳ trên nền nhà vệ sinh rồi đánh đập dã man khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, đồng thời yêu cầu nhà trường vào cuộc giải quyết sự việc.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh bị rạch mặt rạch mặt vì mâu thuẫn buôn bán cố ý gây thương tích

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 48 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 33 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào