Anh trai nạn nhân bức xúc cho biết, người rạch mặt em gái mình không đền bù viện phí, vẫn đăng status thách thức lên Facebook khiến gia đình vô cùng tức giận.

Liên quan đến vụ em Đỗ Thị Phương L., học lớp 11 trường THPT Như Thanh, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) bị đối thủ buôn bán rạch mặt dã man, anh Đ.M.C. (anh trai em L.) bày tỏ thái độ vô cùng bức xúc vì người gây thương tích cho em gái mình là Trịnh Thị V. (19 tuổi) vẫn tỏ thái độ nhởn nhơ, thách thức. Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, anh C. cho biết, kể từ khi vụ việc xảy ra, V. cùng gia đình đã qua xin lỗi nhưng không hề bồi thường hay có thiện chí chi trả viện phí cho nạn nhân.

Nữ sinh bị rạch mặt dã man vì mâu thuẫn buôn bán, khả năng cao sẽ để lại sẹo suốt đời - Ảnh: Nhân vật cung cấp Anh C. cũng thông tin thêm rằng, sau khi rạch mặt em gái mình, V. không hề tỏ ra hối hận, thậm chí đăng status thể hiện thái độ thách thức. Điều này khiến anh và gia đình rất tức giận, quyết tâm đưa sự việc ra pháp luật để chính quyền xử lý đúng người, đúng tội. Theo anh trai nạn nhân, người rạch mặt em gái mình không hề tỏ ra hối hận, mà còn đăng status thể hiện thái độ thách thức khiến gia đình anh rất tức giận - Ảnh: Facebook Cô gái trẻ vẫn bao biện rằng việc mình làm không hề nghiêm trọng, cư dân mạng đang phản ứng quá đà. Điều này khiến anh trai nạn nhân bức xúc và đáp trả - Ảnh: Facebook Cư dân mạng rất phẫn nộ trước hành vi và thái độ của cô gái trẻ - Ảnh: Facebook Thậm chí, cô còn "dạy đời" người khác phải sống vị tha vì sống trên đời, không ai tránh khỏi lỗi lầm - Ảnh: Facebook Nói về tình hình sức khỏe của em L., anh C. cho biết vết thương của em gái đã được điều trị và không có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, em L. bị sốc nặng khi nghe bác sĩ chẩn đoán khả năng cao trên mặt em sẽ để lại sẹo vĩnh viễn. Đặc biệt, vết chém kéo dài từ má trái lên tai trái có thể để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến thính lực. Hiện gia đình đang tập trung điều trị vết thương và ổn định tâm lý cho nữ sinh.

Ngày 8/1, Trung tá Trần Hùng Vương, Trưởng công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan điều tra công an huyện vừa khởi tố vụ án cố ý gây thương tích khiến nữ sinh lớp 11 Đỗ Thị Phương L. bị thương tật nặng nề trên gương mặt. Cơ quan công an đang tiến hành giám định thương tật, nhằm sớm khởi tố nghi can Trịnh Thị V. (19 tuổi, người bị tố cáo rạch mặt nữ sinh L.). Hiện, nghi can V. đã được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại.

Nữ sinh lớp 8 bị các bạn bắt quỳ gối, đánh đập dã man trong nhà vệ sinh Clip ghi lại cảnh nữ sinh lớp 8 bị bạn bắt quỳ trên nền nhà vệ sinh rồi đánh đập dã man khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, đồng thời yêu cầu nhà trường vào cuộc giải quyết sự việc.

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