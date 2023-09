Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình , anh C. cho biết, kể từ khi vụ việc xảy ra, V. cùng gia đình đã qua xin lỗi nhưng không hề bồi thường hay có thiện chí chi trả viện phí cho nạn nhân.

Nói về tình hình sức khỏe của em L., anh C. cho biết vết thương của em gái đã được điều trị và không có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, em L. bị sốc nặng khi nghe bác sĩ chẩn đoán khả năng cao trên mặt em sẽ để lại sẹo vĩnh viễn. Đặc biệt, vết chém kéo dài từ má trái lên tai trái có thể để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến thính lực. Hiện gia đình đang tập trung điều trị vết thương và ổn định tâm lý cho nữ sinh.

Anh C. cũng thông tin thêm rằng, sau khi rạch mặt em gái mình, V. không hề tỏ ra hối hận, thậm chí đăng status thể hiện thái độ thách thức. Điều này khiến anh và gia đình rất tức giận, quyết tâm đưa sự việc ra pháp luật để chính quyền xử lý đúng người, đúng tội.

Ngày 8/1, Trung tá Trần Hùng Vương, Trưởng công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan điều tra công an huyện vừa khởi tố vụ án cố ý gây thương tích khiến nữ sinh lớp 11 Đỗ Thị Phương L. bị thương tật nặng nề trên gương mặt.

Cơ quan công an đang tiến hành giám định thương tật, nhằm sớm khởi tố nghi can Trịnh Thị V. (19 tuổi, người bị tố cáo rạch mặt nữ sinh L.). Hiện, nghi can V. đã được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại.