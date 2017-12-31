Suốt ngày, chị chỉ đi ra đi vào ngóng đợi tin tức của con.

Căn nhà nhỏ của gia đình chị Vi Thị Oanh (45 tuổi) tại xóm 4 xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) ngày cuối năm càng thêm ảm đạm và u buồn hơn bao giờ hết. Từ ngày con gái Vi Thị Lệ đang học lớp 11 của chị mất tích, chị không còn thiết tha làm bất cứ việc gì.

Hơn nửa tháng trôi qua, chị Oanh vẫn không nhận được bất cứ tin tức gì về con gái. Không biết con đã đi đâu mà không gọi về nhà lấy một lần. Chị chỉ mong con vẫn khỏe mạnh bình an và từng giờ từng phút vẫn mong con gọi một cuộc điện thoại về cho gia đình.

“Chưa bao giờ con bé đi đâu mà lại không liên lạc về cho tôi như lần này. Mấy hôm nay, tôi phải bỏ bê tất cả mọi việc để đi tìm con, thậm chí phải gọi điện cho chồng ở bên Lào về gấp” – chị Oanh tâm sự.

Bữa cơm dọn ra chưa kịp ăn chị đã rưng rưng nước mắt vì không biết con đang phải chịu đói, chịu khát ở nơi nào. Nhớ con quên ăn quên ngủ, cơ thể chị gầy guộc, xác xơ.

Ngày nào chị Oanh cũng khóc vì nhớ con - Ảnh: Internet

Anh Vi Văn Việt (45 tuổi) – chồng chị Oanh chia sẻ: “Tôi mới về nhà được khoảng 10 ngày nay, sau đó, vợ chồng tôi đi đến những nơi cháu có thể tới, hỏi thăm những người có thể biết thông tin của cháu, nhưng vẫn không có kết quả”.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, chị Oanh cho biết vợ chồng chị có hai người con, cháu Lệ là con gái út. Con trai đầu của anh chị học hết lớp 9 rồi đi làm thuê. Còn cháu Lệ vẫn đang học lớp 11 tại Trường THPT Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn.

Ở lớp, Lệ luôn được thầy cô và bạn bè yêu quý - Ảnh: Internet

“Cháu Lệ học tốt hơn anh, năm lớp 9 còn được đi thi học sinh giỏi tỉnh nữa. Còn ở nhà, cháu cũng rất chăm ngoan, nghe lời bố mẹ và anh, ít khi đi đâu chơi, nếu đi thì thường xin phép nên vợ chồng tôi rất an tâm. Chính vì vậy mà năm ngoái, chồng tôi quyết định đi sang Lào lao động vì biết ở nhà có con gái đỡ đần công việc cho mẹ” – chị Oanh nghẹn ngào.

Năm học vừa qua, Lệ cùng một người bạn đang học ở Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An bắt đầu tập tành kinh doanh online. Thấy con yêu thích và không bị ảnh hưởng đến việc học nên chị Oanh đồng ý để con làm.

“Tôi giao hẹn với con, nếu kết quả học tập thấp hơn năm ngoái thì phải dừng ngay việc buôn bán này. Còn việc bán hàng thì thỉnh thoảng con mới kể cho tôi nghe, chứ tôi cũng không hiểu bán online là như thế nào”.

Thế nhưng, chính vì công việc này mà con gái chị đã xin mẹ ra Hà Nội từ giữa tháng 12 đến nay chưa trở về nhà.

Ngày cuối cùng của năm 2017, trong căn nhà vắng lặng, chị Oanh vẫn không có tâm trạng làm bất cứ việc gì. Chị chỉ mong con sớm về nhà để Tết này vẫn là Tết đoàn viên của cả gia đình như mọi năm.