Clip ghi lại cảnh nữ sinh lớp 8 bị bạn bắt quỳ trên nền nhà vệ sinh rồi đánh đập dã man khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, đồng thời yêu cầu nhà trường vào cuộc giải quyết sự việc.

Hôm qua (8/1), cộng đồng mạng xôn xao với clip ghi lại cảnh bạo lực học đường vô cùng dã man. Theo hình ảnh trong clip, nữ sinh bị bạn bắt quỳ gối xuống nền nhà vệ sinh. Chưa dừng lại ở đó, bé gái còn bị bạn đạp vào bụng khiến em ngã lăn ra đất và không dám phản kháng gì.

Nữ sinh bị bạn bắt quỳ gối trên nền nhà vệ sinh - Ảnh cắt từ clip

Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 4/1 tại nhà vệ sinh trường THCS Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Người bị đánh là em P.N.Q.A, học sinh lớp 8. Hôm đó, Q.A. bị bạn cùng lớp nhưng đã nghỉ học là L.T.T.T kéo vào nhà vệ sinh tại tầng 3 để "nói chuyện". Tại đây, Q.A. bị hành hung dã man nhưng không dám phản kháng gì.

Nữ sinh lớp 8 bị bạn tát liên tiếp vào mặt - Ảnh cắt từ clip

Điều đáng nói là trong lúc sự việc diễn ra, rất nhiều học sinh đứng xung quanh cười đùa và cổ vũ hành vi bạo lực, không một ai bênh vực cho Q.A. hay báo cho nhà trường. Các em chỉ chăm chú quay clip rồi đăng lên mạng xã hội.

Clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Hầu hết mọi người đều lên án hành động quá khích này cùng sự thờ ơ, vô cảm của những người bạn cùng lớp.

Được biết, phía nhà trường nơi xảy ra sự việc đã yêu cầu những em học sinh này viết tường trình và gỡ bỏ đoạn clip đăng lên mạng xã hội. Đồng thời mời phụ huynh lên giải quyết vụ việc.

"Không thể tin nổi các em mới 13,14 tuổi đã hành xử côn đồ như vậy. Nếu các bé nếu gặp tình trạng bạo lực học đường phải báo ngay cho giáo viên hoặc phụ huynh để giải quyết, càng im lặng sẽ càng bị bắt nạt mà thôi", A.K. bình luận.

"Nhỏ này đã nghỉ học rồi thì giờ kỷ luật kiểu gì nhỉ? Chẳng lẽ không có biện pháp xử lý mạnh tay để chấm dứt nạn bạo lực học đường sao?", T.H. bức xúc.

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