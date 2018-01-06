Thanh Hóa: Mâu thuẫn buôn bán, nữ sinh lớp 11 bị rạch mặt dã man

Tin nóng 06/01/2018 11:08

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong buôn bán, nữ sinh lớp 11 bị rạch mặt dã man. Vết thương quá dài và sâu nên khả năng cao sẽ để lại sẹo vĩnh viễn.

Mới đây, anh Đ.M.C. đã lên Facebook cá nhân bày tỏ bức xúc về việc em gái mình bị hành hung và rạch mặt dẫn đến bị thương nghiêm trọng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong buôn bán khiến cộng đồng mạng xôn xao. Đặc biệt, những người hành hung em L. vẫn tỏ ra nhởn nhơ và không hề thăm hỏi hay xin lỗi.

Thanh Hóa: Mâu thuẫn buôn bán, nữ sinh lớp 11 bị rạch mặt dã man - Ảnh 1
Nữ sinh bị rạch mặt vì mâu thuẫn nhỏ trong việc buôn bán - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nạn nhân là em Đỗ Thị Phương L., học lớp 11 trường THPT Như Thanh, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 19/12/2017, L. đứng ở sạp quần áo của gia đình tại chợ Bến Sung thì xảy ra cãi cọ với bà H. và con gái tên V. (kinh doanh ở sạp đối diện). Theo anh C., bà H. và V. lao vào hành hung L. nhưng nhiều người can ngăn nên đành thả ra. 

Một lúc sau, V. cầm cây kéo lớn đâm thẳng vào mặt em L. khiến nạn nhân gục xuống đất, máu chảy lênh láng. Nữ sinh lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Như Thanh, nhưng do viết thương sâu và dài nên được chuyển ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). 

Thanh Hóa: Mâu thuẫn buôn bán, nữ sinh lớp 11 bị rạch mặt dã man - Ảnh 2
Em L. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chảy rất nhiều máu - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo hồ sơ bệnh án của bệnh viện Việt Đức, vết thương của nạn nhân dài 14cm, sâu 0.5cm, kéo dài từ má trái lên tai trái. Hiện L. đã về nhà để tiếp tục điều trị. Bên cạnh nỗi đau về thể xác, nạn nhân còn phải chịu tổn thất tinh thần vì vết thương quá nặng, khả năng cao sẽ để lại sẹo vĩnh viễn. Đây quả là cú sốc quá lớn đối với cô bé 17 tuổi.

Thanh Hóa: Mâu thuẫn buôn bán, nữ sinh lớp 11 bị rạch mặt dã man - Ảnh 3
Hiện nạn nhân đã được khâu vết thương và tiếp tục điều trị tại nhà - Ảnh: Nhân vật cung cấp 
Thanh Hóa: Mâu thuẫn buôn bán, nữ sinh lớp 11 bị rạch mặt dã man - Ảnh 4
Vết thương của nạn nhân dài 14cm, sâu 0.5cm, kéo dài từ má trái lên tai trái - Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Trao đổi với Phụ nữ & Gia Đình, anh C. cho biết hiện tình hình sức khỏe của em gái mình đã ổn định nhưng tâm lý vô cùng hoảng loạn. Vết thương quá dài và sâu nên sẽ để lại sẹo vĩnh viễn trên mặt. Đặc biệt, phần sụn tai bị ảnh hưởng lớn nên sẽ để lại di chứng lâu dài. Gia đình em L. đã yêu cầu giám định thương tật và làm đơn gửi cơ quan chức năng, mong pháp luật xử lý đúng người, đúng tội.

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