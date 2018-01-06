Mới đây, anh Đ.M.C. đã lên Facebook cá nhân bày tỏ bức xúc về việc em gái mình bị hành hung và rạch mặt dẫn đến bị thương nghiêm trọng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong buôn bán khiến cộng đồng mạng xôn xao. Đặc biệt, những người hành hung em L. vẫn tỏ ra nhởn nhơ và không hề thăm hỏi hay xin lỗi.

Nữ sinh bị rạch mặt vì mâu thuẫn nhỏ trong việc buôn bán - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nạn nhân là em Đỗ Thị Phương L., học lớp 11 trường THPT Như Thanh, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 19/12/2017, L. đứng ở sạp quần áo của gia đình tại chợ Bến Sung thì xảy ra cãi cọ với bà H. và con gái tên V. (kinh doanh ở sạp đối diện). Theo anh C., bà H. và V. lao vào hành hung L. nhưng nhiều người can ngăn nên đành thả ra.